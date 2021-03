Olsberg: Trickbetrüger erbeutet von Frau (83) teure Münzen

Olsberg. Ein Mann der vorgibt Polizist zu sein ruft bei einer Seniorin in Olsberg an. Sie glaubt an die vorgetäuschte Gefahr. Der Betrüger macht Beute:

Nahezu täglich werden der Kreispolizeibehörde Anrufe gemeldet, in denen falsche Polizisten versuchen an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. In den meisten Fällen reagieren die Angerufenen richtig. Sie legen auf und rufen die echte Polizei. In Olsberg gelang es den Täter am Wochenende jedoch Beute zu machen.

Polizist gibt sich als „Herr Linnemann aus

Am Samstagabend klingelt das Telefon einer 83-jährigen Seniorin. Am Telefon meldete sich ein „Herr Linnemann“. Er gab an Polizist zu sein und erklärte, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden. Bei der Festnahme wurde bei einem Täter ein Zettel gefunden. Auf diesem stand die Adresse der Angerufenen. Da nicht alle Einbrecher festgenommen werden konnten, ging „Herr Linnemann“ davon aus, das die Täter das Haus der Seniorin als nächstes aufsuchen würden. Zur Sicherheit sollte die Olsbergerin ihre Wertsachen in eine Tasche packen und vor der Tür abstellen. Die Polizei würde diese dann abholen. Am nächsten Tag könnten die Gegenstände wieder bei der Polizei abgeholt werden.

Aufgrund der äußerst geschickten Gesprächsführung ging die Seniorin davon aus, dass es sich am Telefon tatsächlich um die Polizei handelte. Sie packte die Tasche und stellte diese vor das Haus. In der Tasche befanden sich hochwertige Münzen. Am Sonntagmorgen erschien die Frau dann bei der Polizei um die Tasche abzuholen. Schockiert musste sie erfahren, dass sie Opfer einer Straftat wurde.

Anrufer sprach hochdeutsch und hörte sich relativ jung an

Der Anrufer sprach hochdeutsch und hörte sich relativ jung am Telefon an. Das Telefonat dauerte etwa vier Stunden. Im Hintergrund spielten die Täter Funkgeräusche und weitere Stimmen ein. Somit verstärkten sie den Eindruck, dass es sich um die echte Polizei handelte. Wer die Tasche abholte, konnte die Frau nicht erkennen.

So können Sie sich vor den Trickbetrügern schützen:

- Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen und sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über die Situation.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf. Das ist keinesfalls unhöflich.

- Sollte sich ein Anrufer als Polizist ausgeben und nach ihrem Vermögen fragen, legen Sie sofort wieder auf und wählen Sie den echten Polizeiruf 110.

- Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint niemals die 110 im Display des Telefons.

- Übergeben Sie niemals Wertsachen an fremde Personen.

- Je mehr Menschen die Vorgehensweise der Betrüger kennen, desto schwerer haben es die Täter! Sprechen Sie daher mit Ihren älteren Mitmenschen und machen Sie diese auf die Betrugsmasche aufmerksam!

Bei Fragen wenden Sie sich an ihre nächstgelegene Polizeiwache! Weitere Informationen zum Betrug mit falschen Polizisten finden sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de und dem Link: https://www.polizei-beratung .de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/