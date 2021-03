Olsberg: Volksbank schließt die Filiale in Wiemeringhausen

Wiemeringhausen. Die Volksbank Sauerland wandelt die Filiale in Wiemeringhausen erst in eine SB-Filiale um, später schließt die Zweigstelle komplett. Die Details:

Die Volksbank Sauerland überarbeitet ihre Filialstruktur und wird zum 30. September dieses Jahres die Filiale in Wiemeringhausen von einer personenbesetzten Zweigstelle auf eine sogenannte SB-Filiale umstellen. Die SB-Stelle wird bis zum Auslaufen des Mietvertrags Ende 2022 angeboten. Dann wird die Zweigstelle geschlossen und alle Serviceleistungen auf das Kompetenzzentrum in Olsberg verlegt.

„Wir haben festgestellt, dass die Frequenzen der Kundenbesuche stark rückläufig waren und sind und die klassischen Serviceleistungen immer seltener in Anspruch genommen werden“ so Vorstandsmitglied Dr. Florian Müller. Michael Reitz, ebenfalls im Vorstand der Genossenschaftsbank ergänzt: „Die wesentlichen Gründe hierfür sind die zunehmende Digitalisierung und die vielfältigen Möglichkeiten des mobilen Bankings. Das kontaktlose Bezahlen, um nur einen Punkt zu nennen, hat überproportional zugenommen.“„Die Kunden der Volksbank Sauerland werden in Wiemeringhausen bis zum 30.12.2022 selbstverständlich weiterhin die Gelegenheit haben kostenfrei Bargeld und Kontoauszüge zu bekommen.“ so Lars Glindmeyer (Bereichsleiter Privatkunden).

Weitere Filialen werden zu SB-Filialen

„Kundenberatungen können dann demnächst in dem Kompetenzzentrum Olsberg oder aber auch in jeder anderen gewünschten Filiale erfolgen“. „Auch außerhalb der Öffnungszeiten bieten wir wochentags von 8-20 Uhr den kompletten Service am Telefon durch unsere freundlichen Mitarbeiterinnen in unserem Kunden-Service-Center. teilt Jörg Werdite (Verantwortlicher Öffentlichkeitsarbeit) in der Presseerklärung mit.

Neben der Filiale in Wiemeringhausen, werden auch die Standorte in Freienohl und Eversberg (Meschede) sowie Endorf (Sundern) zu SB-Stellen umgewandelt.