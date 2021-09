Olsberg: Wieso die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Spiel steht

Olsberg. Die Fachwelt Olsberg will die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt erhalten – doch ohne Hilfe ist das kaum noch zu schaffen. Wie das gelingen soll.

Weihnachtszeit in Olsberg. Früh am Abend wird es dunkel. In den Fenstern schimmern Lichtbögen. An den Straßenlaternen glitzern die Leuchtsterne. Die Atmosphäre ist ruhig, andächtig. 6000 Euro kostet diese Atmosphäre in der Innenstadt in Olsberg. 6000 Euro, die die Fachwelt Olsberg, also der Zusammenschluss der Gewerbetreibenden, selbst bezahlen muss. Tina Mettner, Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der Fachwelt Olsberg, sucht Sponsoren und Spenden für die Beleuchtung. Sonst kann der Gewerbeverein die Kosten nicht mehr stemmen.

„Die Problematik liegt darin, dass die Beleuchtung unheimlich teuer geworden ist. Wir haben elf Sterne zusätzlich angeschafft, auch aufgrund des neuen schönen Stadtbildes. Aber wir haben weniger Mitglieder und so verteilen sich die Kosten auch auf weniger zahlende Köpfe“, erklärt Tina Mettner. Die Kosten sind so hoch, dass man kaum andere Ausgaben stemmen könne, sollte die Fachwelt weiterhin allein dafür verantwortlich sein.

Auf- und Abbau, die Wartung, die Lagerung, die Organisation… all das ist teuer

Tina Mettner ist wichtig zu betonen, dass – entgegen der häufigsten Annahmen – nicht die Stadt für die Weihnachtsbeleuchtung zuständig ist. „Was viele nicht wissen ist, dass die Stadt zwar die Stromkosten übernimmt, aber den Auf- und Abbau, die Wartung, die Lagerung, die Organisation und den Ersatz defekter Teile trägt die Fachwelt Olsberg.“ Im vergangenen Jahr wurde die Weihnachtsbeleuchtung durch eine großzügige Einzelspende der Sparkasse Hochsauerland gesichert, doch für die Zukunft muss das Sponsoring auf mehrere Schultern verteilt werden. „An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel, denn wir benötigen dringend Unterstützung, um Olsberg auch weiterhin in der Adventszeit erstrahlen zu lassen!“ Ein Aufruf, der jetzt auf einem Flyer der Fachwelt Olsberg steht.

Sponsor werden könne jeder, so Tina Mettner. „Wir haben schon ein großes Unternehmen angesprochen und können auf einige Unterstützer zählen.“ Trotzdem brauche es mehr Sponsoren und Spender. „Jeder Euro zählt, um die Weihnachtszeit in Olsberg stilvoll zu gestalten“, heißt es.

Wichtiger Gradmesser für den Wohlfühlfaktor einer lebens- und liebenswerten Stadt

„Die Beleuchtung gehört doch zu einem Ort dazu!“, sagt Tina Mettner. Auf dem Flyer der Fachwelt wird sie konkreter: „Eine stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung ist wichtig, um gerade in der ungemütlichen und kalten Jahreszeit die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und den Weihnachtseinkauf zu einem positiven Erlebnis zu machen. Eine stimmungsvolle Lichtuntermalung stärkt nicht nur den Einzelhandel, sondern ist auch für die Einwohner von Olsberg ein wichtiger Gradmesser für den Wohlfühlfaktor ihrer lebens- und liebenswerten Stadt.“ Tina Mettner dazu: „Nur viele Menschen wissen eben nicht, dass die Beleuchtung vom Bäcker um die Ecke finanziert wird. Und jetzt müssen wir einen gemeinsamen Kraftakt stemmen, um die Beleuchtung wieder in den Ort zu holen.“

Wie kann gespendet werden?

Der Betrag kann individuell festgelegt werden. Man kann einmalige Spenden tätigen, sich aber auch auf einen jährlichen Betrag festlegen. Ansprechpartnerin bei Fragen und Spenden ist Tina Mettner, Telefon 0 29 62/9 75 62 85. Infos gibt es unter www.fachwelt-olsberg.de oder per Mail an: redaktion@fachwelt-olsberg.de

