Olsberger Pfarrer: Was Erwachsene von Kindern lernen sollten

Die Kirche steckt in einer fundamentalen Krise, nur noch wenige Menschen besuchen den Gottesdienst – so auch im Hochsauerlandkreis

Olsberg. Burkhard Krieger aus Olsberg glaubt, dass man die Krise in der Kirche überwinden kann – wenn man ein wenig mehr von Kindern lernen würde.

Burkhard Krieger von der evangelischen Kirchengemeinde in Olsberg-Bestwig wendet sich mit deutlichen Worten an die WP-Leserinnen und Leser – mit der Hoffnung, dass Erwachsene beginnen, mehr von Kindern zu lernen.

Kinderbibeltage regen zum Nachdenken an

Liebe Leserin, lieber Leser! Auch in diesem Jahr gab es die Kinderbibeltage in unserer Gemeinde. Ein wichtiger Termin für mich im Jahr. Es macht einfach Spaß, in begeisterte Gesichter zu schauen. Kinderaugen, die sagen: Mehr davon! Mehr an Liedern, mehr an Geschichten von Jesus. Eine Gemeinde von Kindern, die man im Kirchraum hört, weil sie mitmachen. Wie schön! Für mich zum Herzerwärmen.



Zugegeben, das ist nicht immer leicht. Kinder laufen, schreien, fordern Aufmerksamkeit, brauchen Geduld. Aber das ist etwas, was mir gefällt: Kinder machen klar, was sie brauchen, wann es ihnen zu langweilig oder langatmig ist. Das kriege ich sofort mit, wenn ich vor der Gruppe stehe. Das fordert mich. Aber das macht diese Tage ja so spannend und - wie ich finde - wegweisend für uns als Gemeinde.

Erwachsene müssen mehr von Kindern lernen

Wenn das die Erwachsenen doch so klar täten wie die Kinder. Denn bei uns in der Kirchengemeinde stehen wir vor großen Veränderungen. Die Gottesdienste in unserer Gemeinde sind sehr schlecht besucht. Die Gemeindeglieder signalisieren uns mit ihrem Fernbleiben, dass die allermeisten dieses Angebot nicht brauchen.

Aber was dann? Wir vom Leitungsgremium unserer Gemeinde wissen es nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, mit den Gemeindegliedern ins Gespräch zu kommen. Gut 2500 Briefe haben wir verschickt und zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Wir wollen herausfinden, was „unsere Leute“ brauchen und das Angebot danach ausrichten.

Könnten Sie das für sich sagen - was Sie brauchen in Glaubensdingen? In religiöser Hinsicht? Was hilft Ihnen gegen die Angst, die ich vielerorts wahrnehme? Und was können wir als Gemeinde tun? Haben Sie Ideen für sich?Im Gespräch mit anderen findet man dabei leichter zu den eigenen Bedürfnissen. Vielleicht so leicht, locker und lebendig wie die Kinder bei den Kinderbibeltagen.

Es grüßt Sie herzlich Burkhard Krieger, Ev. Kirchengemeinde Olsberg-Bestwig.

