Die Olsberger Schützen feiern in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsschützenfest. Und noch eine Großveranstaltung steht an.

Olsberger Schützen feiern 150-jähriges Jubiläum

Olsberg. Mit zwei Ereignissen steht die Schützenbruderschaft St. Michael in diesem Jahr vor zwei großen logistischen Herausforderungen. Zum einem feiert die Bruderschaft ihr 150-jähriges Jubiläum und zum anderen richtet sie das Kreisschützenfest des Altkreises Brilon aus.

Das Jubiläumsschützenfest wird vom 26. bis zum 30. Juni gefeiert, eine Woche später als zum traditionellen Termin drei Wochen nach Pfingsten. Da spielen vor allem organisatorische Gründe eine Rolle, weil zum angestammten Termin auch das Briloner Schützenfest stattfindet. Personelle Engpässe, zum Beispiel beim Thekenteam, wären unvermeidbar, so der 1. Vorsitzende der Tobias Klauke. Darüber hinaus hätte montags vielleicht der eine oder andere die Qual der Wahl: „Gehe ich mit der Schnad` oder ins Hasley?“

Kaiserschießen zum Auftakt

Außerdem wird das Schützenfest aufgrund des Jubiläums um einen Tag verlängert und beginnt bereits am Freitag im Hasley. Hier bildet ein kleiner Festakt den Auftakt, zu dem auch die benachbarten und befreundeten Bruderschaften aus dem Umland erwartet werden. Anschließend ermitteln die ehemaligen Könige einen neuen Kaiser. Ist unter der Vogelstange der Nachfolger von Karl-Heinz Stahlschmidt gefunden, klingt der Abend nach der Proklamation mit einem musikalischen Dämmerschoppen aus.

Am Programmablauf des Samstags ändert sich nicht: nach der Schützenmesse in der Pfarrkirche wird im Hasley der Vogel aufgesetzt und abends steigt ein erster Festball.

Kaiser Guido Busch mit Paul Kruse und Willi Bartmann. Foto: Joachim Aue

Den Höhepunkt des Sonntags bildet der große Jubiläumsfestzug mit dem amtierenden Königspaar Andre und Birgit Regeler, dem neuen Kaiser sowie zahlreichen Gastvereinen und Musikkapellen. Im Anschluss an ein gemütliches Beisammensein in der Konzerthalle bitten der Musikverein „Eintracht“ und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr gegen Abend vor einem erneuten Festball zum „Großen Zapfenstreich“ auf die Ruhrhalbinsel am „Olsberg Eck“.

Am Montag kehrt dann ein wenig Normalität ein - mit dem Vogelschießen im Hasley sowie dem Festzug mit dem neuen Königspaar und dem abendlichen Ball zum Ausklang.

Wesentlich größer als die Jubiläumsfeierlichkeiten ist das Kreisschützenfest, das die Schützenbruderschaft St. Michael vom 11. bis zum 13. September ausrichtet. Wenn 67 Bruderschaften, Vereine und Gesellschaften aus dem gesamten Altkreis Brilon erstmals nach 1984 in Olsberg zu Gast sind, erfordert das vor allem im Vorfeld eine enorme, auswendige Planung. „Da wird jede Hand gebraucht“, so Oberst Tobias Klauke für den mit seinem Vorstandskollegen die heiße Phase der Vorbereitungen längst begonnen hat.

Konzerthalle im Mittelpunkt

Um die gute Infrastruktur rund um die Konzerthalle auszunutzen, findet das Kreisschützenfest komplett in diesem Bereich statt. Das heißt also auch, dass Olsbergs schönstes „Fleckchen Erde“ außen vor bleibt und die Bruderschaft auf kurze Marschwege setzt. Folglich werden sowohl der Kreisjungschützenkönig am Freitagabend vor der großen Disco als auch der Kreiskönig am Samstagnachmittag auf dem oberen Parkplatz gegenüber Ruhrhalbinsel ermittelt. Der große Festzug als echte Werbung für das Schützenwesen, zieht am Sonntag durch das neue gestaltete Olsberg. Anschließend steigt sowohl in der Konzerthalle als auch im Festzelt auf dem unteren Parkplatz am Generationenpark bis in die Abendstunden das gemütliche Beisammensein.

Bleibt nur zu wünschen, dass auch der Wettergott mitspielt, denn die Bruderschaft wird bei beiden Großereignissen nichts dem Zufall überlassen. Tobias Klauke verspricht: „Wir werden alles tun, um ein guter Gastgeber zu sein.“