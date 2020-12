Olsberger Schützenkönig denkt mit Wehmut zurück

Den absoluten Höhepunkt bildete beim Schützenfest die Parade mit dem amtierenden Königspaar Andre und Birgit Regeler im offenen Borgward - Kübelwagen zwischen den beiden Kreisverkehren auf der Bahnhofstraße am Sonntagnachmittag.

Olsberg. „Mir ist klar geworden, wie verwurzelt das Schützenfest bei Jund und Alt ist“, schreibt Olsbergs König Andre Regeler im Corona-Tagebuch.

Im Corona-Tagebuch erinnert sich Olsbergs Schützenkönig Andre Regeler an seine Amtszeit: „Wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne auf die „Verlängerung“ verzichtet und im Königsjahr mit meiner lieben Königin, den Königsbegleitern, Vorstandskollegen, Freunden und Gästen ein schönes Jubiläumsschützenfest gefeiert. Doch dann kam Corona und unsere Schützenfeste mussten für dieses Jahr weichen.

Wir haben dann ein „Schützenfest at Home“ gefeiert. Dabei ist mir klar geworden, wie verwurzelt das Schützenfest bei alt und jung ist. In vielen Gärten wurde der komplette traditionelle Ablauf von Freitag bis Montag (oder auch bis Dienstag) „durchlebt“.

Das Highlight für meine Königin Birgit und mich war die vom Vorstand organisierte Parade am Markt, die reichlich Schaulustige anlockte. Diese emotionale Fahrt im Borgward-Oldtimer durch Olsberg wird uns unvergessen bleiben. Hierfür nochmals ein herzliches Dankeschön an die Vorstandskollegen und besonders an unseren Adjutanten Volker Isenberg für sein Engagement.

Besonders schade finde ich, dass unser komplettes Vereinsleben fast zum Erliegen gekommen ist und alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Da hat mir doch so einiges gefehlt. Nur unsere Michaelsmesse konnten wir im Hasley feiern, dagegen fiel nicht nur das Jubiläumsschützenfest mit dem Kaiserschießen aus, sondern auch das Kreisschützenfest, das wir bekanntlich von der Schützenbruderschaft St. Michael im September ausrichten wollten. Frust kam dennoch nicht bei mir auf, ich habe mit meiner Familie einfach das Beste daraus gemacht. So konnte ich mich meinen anderen Hobbys zuwenden, für die mir sonst meist die Zeit fehlt.

Mein Wunsch ist es, dass wir alle zusammen im kommenden Jahr vielleicht doch unbeschwert unser Jubiläumsschützenfest feiern können und ich, am Montag im Hasley, die Königswürde an meinen Nachfolger übergeben kann.