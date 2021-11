Olsberger Weihnachtsmarkt wird wegen Corona abgesagt

Olsberg. Die Veranstalter haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber: Olsberg sagt seinen Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Entwicklung ab.

Die Veranstalter des Olsberger Weihnachtsmarktes hatten bereits seit einiger Zeit die Entwicklung der derzeitigen Corona-Lage mit Sorge im Blick, aber angesichts der rapide und exponentiell ansteigenden Inzidenzzahlen ist eine Durchführung trotz 2G-Regelung, einem detailliertem Hygienekonzept und strengen Kontrollmaßnahmen nun nicht mehr länger tragbar.

So wurde der Weihnachtsmarkt heute in Absprache mit Bürgermeister Wolfgang Fischer und den Initiatoren zum großen Bedauern aller Beteiligten abgesagt. Dies ist besonders schade für die vielen Standbetreiber, die sich in erster Linie aus den örtlichen Vereinen, Stammtischen und Freundeskreisen in Olsberg und seinen Ortschaften zusammengefunden hatten und beteiligen wollten.

Kreativmarkt vielleicht zum Jahresanfang?

Zahlreiche Kreativstände mit liebevoll gebastelten, genähten oder selbstgebackenen Kleinigkeiten und tollen Geschenkideen zu Weihnachten können nun leider nicht bestückt werden und auch das ausgereifte Kinderprogramm der Bigger Jugend und der KJG Olsberg kann coronabedingt nun leider ebenfalls nicht stattfinden.

Falls eventuell jemand von den Olsberger und Bigger Einzelhändlern noch Verkaufsfläche in seinem Geschäft übrig hat und die Standbetreiber unterstützen möchte oder eine alternative Idee hat, wie die Waren anderweitig noch in den Verkauf gebracht werden können, kann er oder sie sich gerne per Mail (redaktion@fachwelt-olsberg.de) melden.

Die Fachwelt Olsberg hofft jedoch, dass die bisherige Planung und Organisation nicht völlig umsonst war und der abgesagte Weihnachtsmarkt Anfang des nächsten Jahres in enger Kooperation mit der Stadt Olsberg als Winter- oder Frühlingsmarkt realisiert werden kann - natürlich unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung der Corona-Pandemie dies bis dahin zulässt.

Auch der Nikolauszug in Olsberg musste bereits abgesagt werden.

