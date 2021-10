One Tape-Sänger aus Brilon gewinnt bei Youtube-Show

Brilon/Köln. Die Show „World Wide Wohnzimmer“ schauen Millionen User. Mathis Kaup aus Brilon war dort und verrät Zukunfts-Pläne seiner Band „One Tape“

Bereits zum zweiten Mal hat der Sänger der Rockband One Tape, der Briloner Mathis Kaup, die Ratesendung „Erkennst Du den Song?“ gewonnen. Dabei müssen drei Kandidaten so schnell wie möglich eingespielte Songs erraten. Wer den roten Buzzer am schnellsten drückt und die richtige Antwort gibt gewinnt. Und Kaup war schnell.

Als Gewinn gibt es eine goldene Ananas

Als Gewinn durfte er kurz die goldene Ananas in die Höhe recken sie aber nicht mitnehmen. Dafür konnte der 20-jährige Lehramtsstudent die Bühne des reichweitenstarken Formats „World Wide Wohnzimmer“ nutzen und Werbung für seine Rockband aus dem Hochsauerlandkreis machen.

Mathis Kaup (Mitte), Sänger von „One Tape“, gewinnt bei der Sendung World-Wide-Wohnzimmer den Contest "Erkennst Du den Song"? Foto: Max Cremer

Die in Köln aufgezeichnete Sendung gehört zum gemeinsamen Onlineangebot von ARD und ZDF, das sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Laut Produzenten handelt es sich beim „World Wide Wohnzimmer“ um die „erfolgreichste YouTube-Late-Night-Show Deutschlands“. Etwa 1,3 Millionen Nutzer haben den Kanal, laut Wikipedia, abonniert.

Eine Textzeile in der Hausarbeit

Hier begrüßen die Zwillinge Benni und Dennis Wolter regelmäßig prominente Persönlichkeiten wie Lena Meyer-Landrut oder Karl Lauterbach. Beim Spiel „Erkennst Du den Song?“ treten dann drei Kandidaten gegeneinander an um so schnell wie möglich einen eingespielten Song zu erraten.

Sänger von One Tape bei „Erkennst Du den Song?“

Bereits im März hatte sich Kaup beworben und wurde prompt eingeladen. Voraussetzung: Er musste einen Grund nennen, warum ausgerechnet er bei der Sendung eingeladen werden soll. Dabei schlug er vor, mit einer Textzeile eines Songs der beiden Gastgeber eine Hausarbeit für seine Universität in Marburg zu beginnen.

Lob vom Moderator

Dort studiert er aktuell die Fächer Politikwissenschaft und Sport. „Die Textzeile habe ich wirklich eingefügt und bin dann auch eingeladen worden“, sagt Kaup gegenüber der WP. Als so genannter „Wildcarder“ trat er dann gegen den Influencer Phil Laude und Moderator Benni an - und gewann. Vorher durfte er aber auch noch seine Gitarre in die Hand nehmen und etwas vorspielen. Kommentar von Moderator Benni: „Du hast ja echt Talent. Hätte ich Dir gar nicht zugetraut.“ In jedem Fall brachte schon der Auftritt im April ein Menge an Aufmerksamkeit für Kaups Band „One Tape.“ „Es war wirklich unglaublich, wie groß dann die Nachfrage nach unseren Songs war. Der Auftritt hat uns einen echten Push gegeben“, sagt Kaup.

Performance überzeugt die Macher

Seine Perfomance muss auch die Macher der Online-Show begeistert haben, die wohl auch ganz genau auf die vielen positiven Kommentare unter dem Video geschaut hatten. Zum Beispiel schreibt eine Userin: „Es hat sich eher so angefühlt, als wäre Mathis der Promi-Gast gewesen! Er war super sympathisch und hat eine sehr angenehme (Sing)stimme“ oder „Mathis ist sehr sympathisch und talentiert“.

Deshalb wurde Kaup auch zur 175. Folge von „Erkennst Du den Song?“ eingeladen - einem XXL-Special mit den „kultigsten Wildcardern.“ Eine gute Gelegenheit wieder etwas Eigenwerbung für die eigene Band zu betreiben, die Ende September ihre aktuellste Single „Sag mir, dass das nur ein Traum ist“, herausbrachten.

Mathis Kaup aus Brilon gewinnt XXL-Special

Und wieder gibt es eine Ananas

Auch bei der zweiten Aufzeichnung sei er „etwas aufgeregt“ gewesen, sagt Kaup. Aber die Stimmung dort sei extrem locker gewesen und die Macher der Show „sehr lieb“. „Mir hat es dort total viel Spaß gemacht“, so der Sänger. Natürlich sei es umso schöner gewesen, als er sogar erneut gewann. Auch diesmal durfte er den Preis, eine goldene Ananas, nicht mitnehmen - sondern nur anfassen.

Trotzdem, hofft Kaup, könnte der Sieg wieder Rückenwind für die weiteren Projekte von One Tape geben. Gerade nehmen die Sauerländer nämlich eine neue Single auf, die im Januar nächsten Jahres herauskommen soll. Ein Album ist für Mitte bis Ende nächsten Jahres geplant. Außerdem: „Wir versuchen demnächst wieder viele Konzerte zu organisieren“, verspricht Kaup.

