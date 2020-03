Brilon/Düsseldorf. Das NRW-Heimatministerium suchte per Online-Voting das schönste Rathaus des Landes. Platz 3 für Brilon.

Spieglein, Spieglein an der Wand...Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hatte die Bürger/innen des Landes gefragt: „Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen?“. Jetzt steht der Gewinner der Social-Media-Aktion fest. Die meisten der 60.272 abgegebenen Stimmen beim Online-Voting entfielen auf das Rathaus Recklinghausen. Immerhin. Auf Platz 3 landet das Briloner Rathaus, knapp hinter Paderborn. Auch Hallenberg und Medebach hatten sich beworben.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

74 Vorschläge eingereicht

Zuvor wurden 74 Rathaus-Vorschläge unter dem Hashtag #schönstesRathausinNRW eingereicht, die das Ministerium jeweils mit einem Video über dessen Accounts in den sozialen Medien präsentierte. Mehr als eine halbe Million Mal wurden die Kurzvideos auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube insgesamt aufgerufen. „Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Deshalb war Ziel der Aktion, die wertschätzende Haltung gegenüber den Kommunen und ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten zum Ausdruck zu bringen und damit das Zusammengehörigkeitsgefühl im Lande zu stärken. Es ging darum, deutlich zu machen: In den Rathäuser sitzen Menschen, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Sie haben unseren Respekt verdient: Gerade in diesen herausfordernden Zeiten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums.

Digitale Heimatstube nominiert

Eigentlich sollten die Sieger am Wochenende bei einer großen Veranstaltung in Wuppertal bekanntgegeben werden. In diesem Rahmen sollte auch der Landesheimatpreis vergeben werden, für den die digital Heimatstube Referinghausen nominiert ist. Aber die Veranstaltung musste wegen Corona verschoben werden.

Altkreis Brilon Das sind die Teilnehmer und Platzierten Die ersten zehn Plätze: 1. Rathaus Recklinghausen 2. Rathaus Paderborn 3. Rathaus Brilon 4. Rathaus Bottrop 5. Rathaus Remscheid 6. Rathaus Warburg 7. Rathaus Bocholt 8. Rathaus Lemgo 9. Rathaus Münster 10. Rathaus Bonn Mit einem Videoaufruf von Ministerin Ina Scharrenbach am 15. September 2019 zum Internationalen Tag der Demokratie startete das Ministerium die Suche nach dem schönsten Rathaus in Nordrhein-Westfalen.74 Vorschläge wurden in den sozialen Medien unter dem Hashtag #schönstesRathausinNRW abgegeben: Dies waren Aachen, Arnsberg (Alt-Arnsberg), Altena, Bielefeld, Blomberg, Bocholt (historisches Rathaus), Bonn, Borgholzhausen, Bottrop, Brilon, Castrop-Rauxel, Datteln, Detmold, Dortmund, Viersen-Dülken, Düsseldorf, Erkrath, Essen, Gelsenkirchen, Goch, Gronau (Rathausturm), Hagen, Hallenberg, Haltern am See (historisches Rathaus), Hamm, Hattingen, Heiligenhaus, Herdecke, Herford, Herne, Hückeswagen, Iserlohn (altes Rathaus), Isselburg-Anholt (historisches Rathaus), Kaarst, Kalkar, Krefeld, Laer, Lemgo, Linnich, Lippstadt, Lüdenscheid, Marl, Medebach, Moers, Mönchengladbach (Rathaus Abtei), Morsbach, Mülheim, Münster, Nachrodt (Amtshaus), Neuenrade, Neuss, Nottuln, Odenthal, Paderborn, Plettenberg, Ratingen, Recklinghausen, Remscheid, Rietberg, Rödinghausen, Ruppichteroth/Schönenberg, Rüthen, Schalksmühle, Schwalenberg (historisches Rathaus), Soest, Stemwede, Sundern, Velbert, Warburg, Werdohl, Wesel, Wetter (Ruhr), Willich, Wuppertal.

Rathäuser mit ihren architektonischen Besonderheiten und unterschiedlichen Baustilen seien zudem Teil des historisch-kulturellen Erbes einer Stadt oder Gemeinde, so das Ministerium. Für viele Bürgerinnen und Bürger sei das Rathaus, beispielsweise durch die darin vollzogene Trauung, auch Bestandteil der persönlichen Geschichte und damit ein wichtiger Identifikationspunkt. „Diese Aspekte haben wir mit der Aktion zum Vorschein gebracht und lebendig werden lassen. Die große Beteiligung und positive Resonanz hat gezeigt, dass dies auch gelungen ist. Ich danke allen, die sich an der Aktion beteiligt haben“, sagt Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Recklinghausen gewinnt

Die Stadtverwaltung Recklinghausen erhält als Gewinner der Aktion vom Ministerium 1.000 Puzzle mit jeweils 1.000 Teilen mit dem Motiv des Recklinghausener Rathauses, hergestellt von der Firma Ravensburger. Danach wurden Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und kommunalen Vertreterinnen sowie Vertreter darum gebeten, ihr Rathaus vorzustellen. Am Tag des Ehrenamtes, am 5. Dezember 2019, hat Ministerin Ina Scharrenbach mit ihrer Videobotschaft den Startschuss zur Veröffentlichung der Videos gegeben. Vom 5. Dezember bis zum 19. Februar hat das Ministerium täglich ein Rathaus-Video auf den Kanälen in den sozialen Medien veröffentlicht.

.Alle Informationen und Videos zur Aktion gibt es auf den Accounts des Ministeriums in den sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram und YouTube) unter Hashtag #schönstesrathausinnrw und auf der Internetseite url.nrw/schoenstesrathaus. Die Videobeiträge der teilnehmenden Rathäuser finden Sie hier: Übersichtsseite zur Aktion „Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen“Das Video zur Bekanntgabe des Gewinners finden Sie hier: Videobeitrag zu #schönstesRathausinNRW auf YouTube