Open Air in Winterberg: Es darf getanzt und gefeiert werden

Winterberg. Das Winterberger „Open Air“ ist startklar. An drei Abenden gibt es an der Musikmuschel im Aktiv- und Vitalpark Live-Musik und Sommer-Feeling.

Es ist angerichtet: In knapp einer Woche steigt der Auftakt des beliebten Sparkassen-Open-Air-Festivals an der Musikmuschel im Aktiv- und Vitalpark Winterberg. Gäste und Einheimische gleichermaßen dürfen sich am 19. Juli ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) auf die Band „Colour The Sky“ und auf Rock- und Popklassiker freuen.

Musik zum Zuhören

Auf ihren Konzerten ist die Magie der Musik von The Beatles, Simon & Garfunkel, Bob Dylan und Neil Young geradezu greifbar nah und hält die Fans in ihrem Bann. Zudem finden sich auch Songs jüngerer Künstler im Repertoire und glänzen neben ihren antiken Gegenstücken.

Die Band "Colour The Sky" macht den Auftakt mit ihrem Rock- und Pop-Repertoire am 19. Juli beim Sparkassen Open Air 2023 in Winterberg. Foto: WTW Winterberg

Mit ihrer Energie, ihrem Charme und nicht zuletzt ihrem musikalischen Können schafft es die Band immer wieder, jedes Publikum für sich zu gewinnen. Ob jung oder alt, ob im Stehen, im Sitzen oder auch nur im Vorbeigehen, dieser Musik möchte man einfach zuhören.

„Mit guten Freunden, Arbeitskollegen oder der Familie an lauen Sommerabenden bei kühlen Getränken zusammen gute Musik hören und den Tag ausklingen lassen. Darauf und auf das erste Konzert freuen wir uns alle sehr“, so Nicole Müller, Projektmanagerin beim Stadtmarketingverein Winterberg mit seinen Dörfern, sowie Marius Tampier, Eventmanager der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Auch Ingo Ritter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hochsauerland, freut sich auf drei kurzweilige Konzert-Abende: „Es sind tolle Bands und die Vergangenheit hat gezeigt, dass Gäste und Einheimische diese Event-Reihe lieben. Es lohnt sich einfach, drei gesellige Mittwochabende im Aktiv- und Vitalpark in Winterberg zu genießen!“

Kinderfest

Und als i-Tüpfelchen ist die Sparkasse Hochsauerland wenige Tage nach dem finalen Konzert zudem Partnerin beim großen Kinderfest am 6. August ebenfalls im Aktiv- und Vitalpark Winterberg.

Das Festival-Konzept wurde leicht modifiziert. So wird es an jedem Konzert-Abend ein spezielles Bändchen für 3 Euro geben. Zum Bändchen erhält jeder Gast dann am Wertmarkenstand ein Glas. „Mit dem Bändchen und Glas können die Festival-Besucher dann mit Wert-Chips, die jeweils 3 Euro kosten, ihre Getränke kaufen und genießen. Wer alle drei Konzerte besuchen möchte, hat die Möglichkeit, unser Vorteilsangebot zu nutzen. Dann gibt es ein Festival-Bändchen aus Stoff für alle Events zum Preis von insgesamt nur 6 Euro“, erklärt Nicole Müller.

Ein zusätzlicher Eintritt wird nicht erhoben, das Mitbringen von eigenen Getränken ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet. „Wir haben den Festival-Becher aus Kunststoff bewusst gegen das Bändchen ausgetauscht und servieren die kühlen Getränke im Glas, das vermeidet unnötigen Müll und schont die Umwelt.“

Startschuss um 18 Uhr

Startschuss ist immer um 18 Uhr, die Konzertabende sind gegen 22 Uhr beendet. „Ein großes Dankeschön geht an die Hauptsponsoren Sparkasse Hochsauerland, VELTINS und Westenergie AG sowie an viele heimische Betriebe als weitere Sponsoren, ohne die das Open Air nicht möglich wäre“, so Nicole Müller. Eine Woche später, am 26. Juli, wird dann „Just 4 Fun“ mit aktuellen Hits und Partyklassikern für Stimmung sorgen. Zum großen Finale am 2. August spielt die Band „YourDecade“ mit den besten Rock-Songs der 70er, 80er und 90er Jahre.

Alle Infos zur Konzert-Reihe gibt es auch im Internet unter www.winterberg.de/sparkassenopenair

