Open-Air mit Roland Kaiser in Willingen: Es gibt noch Karten

Roland Kaiser bei seinem Auftritt in der Arena Oberhausen: Für das Konzert in Willingen gibt es noch Karten.

Willingen. Roland Kaiser tritt am 10. Juni in Willingen auf. Bei letzten Konzert waren 10.000 Zuschauer dabei. Für den Auftritt gibt es noch Tickets.

Roland Kaiser kommt im Juni zurück nach Willingen. Nach seinem erfolgreichen Konzert im Sommer letzten Jahres vor rund 10.000 Fans, kommt der Grandseigneur des deutschen Schlagers zurück ins Upland. Am kommenden Samstag, 10. Juni 2023 begrüßt er seine Fans wieder auf der Open-Air Bühne am Fuße des Ettelsbergs in Willingen im Rahmen seiner „ALLES O.K.!“ Tournee.

Veranstalter Horst Schröder hat nicht gezögert, den charismatischen Ausnahmekünstler erneut nach Willingen zu holen. Mit seiner fabelhaften Live-Band wird der „Kaiser“ wieder ein Feuerwerk an Emotionen auf höchstem Niveau bieten. Ein Anspruch, der ihm selbst das größte Vergnügen bereitet: „Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf höchstem Niveau zu unterhalten, so dass sie mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gehen.“ Kaum ein deutscher Künstler blickt auf eine derart erfolgreiche, schillernde und über so viele Jahrzehnte beständige Karriere zurück wie Roland Kaiser. Er ist eine deutsche Musik-Ikone, ein für die Bühne geborener Entertainer und absoluter Publikumsliebling – schlichtweg eine lebende Legende und Kult. Mit den für ihn typischen verwegenen, zweideutigen Songtexten und dem stets zeitgemäßen Sound garantiert Roland Kaiser seinem Publikum in über 2,5 Stunden Live-Konzert die beste Zeit des Lebens genießen zu können. Zuletzt sorgte er mit der Veröffentlichung seines Songs „Du, Deine Freundin und ich“ über eine Dreiecksbeziehung für Aufsehen.

Über 48 Jahre andauernde Bühnen-Karriere

Roland Kaiser schafft es nach wie vor mühelos, seinem Publikum außergewöhnliche, hoch emotionale und unvergessliche Live-Abende zu bereiten – etwas, was dem deutschen Star-Giganten unter den Künstlern sehr am Herzen liegt und in dieser Zeit vielleicht noch wichtiger ist als je zuvor. Seine mittlerweile über 48 Jahre andauernde Bühnen-Karriere bescherte ihm bis jetzt über 90 Millionen verkaufter Tonträger und eine unglaubliche Anzahl an Hits, die heute mehr als drei Generationen begeistern. Seine Fangemeinde kann sich auf die größten Hits, von „Ich glaub es geht schon wieder los“, „Dich zu lieben“ „Joana“, „Extreme“ über „Warum hast Du nicht nein gesagt“ bis „Liebe kann uns retten“. Mit dabei hat er auch Songs aus seinem letzten Album „Perspektiven“, dass es im letzten Herbst auf Platz 1 der Charts geschafft, hat.

Saskia Leppin im Vorprogramm

Im Vorprogramm tritt Saskia Leppin auf. Wie bei einigen anderen Konzerten mit Roland Kaiser, ist die symphytische Hamburgerin die perfekte Einstimmung auf einen fantastischen Schlager-Abend. Die 37-jährige ehemalige Musicaldarstellerin hat schon einige Erfolge vorzuweisen und ist schon in zahlreichen TV-Shows aufgetreten. Ihr erfolgreichster Hit war bisher „Es hört niemals auf“. 2016 ist ihr erstes Album „Alles auf Anfang“ erschienen.

Los geht es um 20 Uhr. Einlass am 10. Juni ist bereits ab 17:30 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.roland-kaiser-willingen.de. Karten gibt es online bei es noch online bei eventim.de für 79,90 Euro zzgl. Gebühren sowie auch an der Abendkasse.

