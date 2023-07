Hilfe Ort der Begegnung und Beratung für ältere Menschen in Brilon

Brilon. Hilfe für Menschen im hohen Alter anbieten - in der Briloner Bahnhofstraße hat das „Granny’s“ eröffnet. Das Büro hilft, Betreuungskräfte zu finden.

Ein weiterer Leerstand in der Briloner Innenstadt konnte mit Unterstützung des Briloner Leerstandsmanagements beseitigt werden.

Passende Kräfte finden

Das „Granny’s“ hat in der Bahnhofstraße 29 geöffnet. Die Inhaberin Ivana Gapski freut sich auf viele interessierte Besucher: „Viele ältere Menschen möchten auch im hohen Alter noch zu Hause wohnen, das geht aber nur mit einer entsprechenden Betreuung“, so die Initiatorin von „Granny’s“.

Begegnungsmöglichkeit für Ältere angedacht

Um die passende Betreuungskraft zu finden, arbeitet sie mit externen Agenturen zusammen. Gemeinsam mit den Kunden wird dann nach einer passenden Kraft gesucht. Doch nicht nur die Vermittlung von Betreuungspersonal soll in den neuen Räumlichkeiten stattfinden. Es ist ebenfalls angedacht, eine Begegnungsmöglichkeit für ältere Menschen zu schaffen, um verschiedenen Aktivitäten wie Malen oder Musizieren nachgehen zu können.

„Dienstleistungen ergänzen die Angebote des stationären Einzelhandels und locken zusätzlich Menschen in die Innenstadt. Von daher sind auch Konzepte wie das „Granny’s“ ausdrücklich in das städtische Förderprogramm aufgenommen worden. Wir wünschen Frau Gapski viel Erfolg mit Ihrem Konzept“, so Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme zur Eröffnung von Granny’s.

