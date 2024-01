Einen bombastischen Karnevalszug boten die Narren aus Oberschledorn ihren unzähligen Zuschauern am Straßenrand im vergangenen Jahr.

Ausblick Ortsvorsteher erklärt, was Oberschledorn für 2024 plant

Oberschledorn. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter Oberschledorn. Der Ort setzt auch 2024 auf Projekte und Zukunftspläne, erklärt Ortsvorsteher Willi Dessel.

Nach der Corona-Pandemie erlebte der Medebacher Stadtteil Oberschledorn ein Jahr voller Veranstaltungen und Feste, berichtet Ortsvorsteher Willi Dessel. Zudem erklärt er, was in diesem Jahr noch alles geplant ist.

Chor-Neugründung und Feuerwehraktivitäten:

Trotz der Auflösungen der von Männer- und Frauenchören startete der neu formierte gemischte Chor „Frohsinn“ erfolgreich in den Übungsbetrieb. Die Freude am gemeinsamen Singen bleibe somit lebendig, und bereits 2024 ist ein Sängerabend geplant. Die Löschgruppe Oberschledorn erweiterte ihre Aktivitäten um eine Kinderfeuerwehr, die erfolgreich gestartet ist. Am Jahresende wurde durch die Abteilung zudem das Osterkreuz erneuert, ausgestattet mit modernen LED-Leuchten, finanziert durch die Aktion „Heimat Check“.

Engagement der Bürger:

Ein Projekt in Oberschledorn zeigt, wie die Bürger sich aktiv für die Freizeitmöglichkeiten der Kinder einsetzen. So sammelte die IG Kinderspielplatz mehr als 30.000 Euro durch Spenden im Ort, um ein neues Klettergerüst mit Turm für den Kinderspielplatz zu errichten. Interessant sind auch die Aktivitäten der Gruppe „Schleider Energy“. Diese prüft die Machbarkeit eines Nahwärmenetzes in Oberschledorn. Eine bereits durchgeführte Wärmeabfrage bildet die Grundlage für eine aktuelle Machbarkeitsstudie. Jetzt müsse überprüft werden, ob dieses Projekt auch wirtschaftlich zu betreiben wäre. „Spannendes Projekt“, erlärt Dessel.

Willi Dessel ist der Ortsvorsteher von Oberschledorn. Foto: CDU Medebach

Wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen:

Die Industrie- und Gewerbebetriebe haben sich durch umfangreiche bauliche Maßnahmen weiterentwickelt. Besonders im Energiebereich wurden große Investitionen getätigt, um eine nachhaltige und effiziente Versorgung sicherzustellen.

Dienstleistungsangebote:

Oberschledorn verfügt weiterhin über wichtige Dienstleistungsbetriebe, darunter einen Lebensmittelmarkt, eine Grundschule und einen Kindergarten, der um eine Gruppe erweitert wurde. Bis der Kindergartenanbau beendet ist, findet die Betreuung weiterhin im alten Schulgebäude statt.

Ausblick auf 2024:

Jubiläen stehen im Mittelpunkt des kommenden Jahres. Der Schützenverein feiert 150 Jahre, die Feuerwehr 100 Jahre und der Musikverein 40 Jahre Bestehen. Zwei Theateraufführungen, ein „Fitness Weg“ der Breitensportabteilung und das Projekt „Digitale Heimatschule“ sind für 2024 angekündigt. Die Breitensportabteilung des Sportvereins plant die Entwicklung und Umsetzung eines „Fitness Wegs“, um die Gesundheit der Bürger zu fördern. Das Projekt „Digitale Heimatschule“ soll weiterentwickelt und umgesetzt werden.

Ausblick des Ortsvorstehers:

„Für 2024 erhoffe ich mir als Ortsvorsteher, dass alle geplanten Veranstaltungen und Maßnahmen der Vereine und örtlichen Firmen gut und wirtschaftlich erfolgreich durchgeführt werden können. Ich wünsche mir auch weiterhin ein gutes Miteinander innerhalb der Vereine und der Dorfgemeinschaft, um so die zukünftige Entwicklung unseres Dorfes weiterzuführen“, sagt Wille Dessel.

