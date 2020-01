Brilon/Münster. Was viele in Brilon befürchtet hatten, ist eingetreten: Darum hat das Oberverwaltungsgericht Münster den Flächennutzungsplan für nichtig erklärt.

OVG Münster hebelt Briloner Windkraftplanung aus

Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hat den Flächennutzungsplan der Stadt Brilon gekippt. Hauptgrund: Die Belange von Natur- und Landschaftsschutzgebieten seien bei der Festlegung der Windvorrangzonen überbewertet worden, so OVG-Sprecher Dirk Rauschenberg zur WP. Anders als von der Stadt dargestellt, handele es sich dabei um keine sogenannten harten Tabu-Kriterien, nach denen dort der Bau von Windräder per se unmöglich sei.

Zudem hielt das Gericht in seiner kurzen mündlichen Entscheidungsbegründung die Ausweisung eines einheitlichen eines 950-Meter-Abstands zur Wohnbebauung für bedenklich, ohne zwischen reinen Wohn- und Mischgebieten zu differenzieren.

Revision nicht zugelassen

Das, so OVG-Sprecher Rauschenberg, sei aber ebenso wenig „entscheidungstragend“ gewesen wie die in der Verhandlung thematisierte Befangenheitswelle. Bekanntlich hatten nur neun der 39 Ratsmitglieder an der Abstimmung über den Flächennutzungsplan teilgenommen.

Mit der Aufhebung des Flächennutzungsplanes treten jetzt die beiden „Alt“-Windkraftvorrangzonen bei Madfeld und Rösenbeck in Kraft. Und die Kläger, die drei hinter den beiden Windkraft-GbR stehenden Windradbetreiber, können ihr außerhalb der Windvorrangzone geplantes Projekt weiter verfolgen.

Die Kosten des Verfahrens hat die Stadt zu tragen. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu.