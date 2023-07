Paderborn im Libori-Fieber: Kirche, Kirmes und Kultur

Brilon/Paderborn. Das größte Riesenrad, ein ehemaliger Bundespräsident als Gastredner und über eine Million Besucher - das ist Libori 2023!

Paderborn feiert Libori. Und auch die Menschen aus dem Hochsauerland zieht es in die Bischofsstadt. Die Erhebung des Goldenen Schreins mit den Gebeinen des Heiligen Liborius, Schutzpatron des Erzbistums Paderborn, und die Eröffnungszeremonie mit Bürgermeister Michael Dreier am Samstag, 22. Juli, um 16.30 Uhr vor dem historischen Rathaus bilden den Auftakt.

„Libori muss man einfach erleben, das kann man nicht beschreiben“, lädt Paderborns Bürgermeister Michael Dreier zu dem beliebten Volksfest ein. Besonders freut sich das Stadtoberhaupt auf das mit mehr als 53 Metern höchste Riesenrad, was je auf Libori gestanden hat, und auf ein nagelneues Festzelt, in dem auf dem Liboriberg gefeiert werden kann. Dort wird er zur Eröffnung auch den traditionellen Fassbieranstich vornehmen.

Kirchliche und weltliche Feier

Libori zählt zu den größten und ältesten Volksfesten Deutschlands. Neun Tage lang feiert Paderborn ein Fest, das mit einer faszinierenden Mischung aus kirchlichen Feierlichkeiten und weltlichem Vergnügen überzeugt. Beeindruckende Zeremonien und Prozessionen lassen Geschichte lebendig werden, ein buntes Markt- und Kirmestreiben mit vielen kulturellen Höhepunkten lädt zum Feiern ein. Weit mehr als eine Million Besucher werden in dieser Woche in Paderborn erwartet. Libori ist auch ein Treff politischer Prominenz. So wird der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck am Sonntag, 23. Juli, die Festrede beim traditionellen Libori-Mahl der Libori-Gilde halten und sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Herbert Reul, Minister des Innern des Landes NRW, wird anlässlich des Tags des Handwerks am Donnerstag, 27. Juli, in Paderborn zu Gast sein. Das Libori-Fest hat einen religiösen Ursprung. Kirche und Stadt feiern damit die Ankunft der Gebeine des Hl. Liborius, des Schutzpatrons des Doms, des Bistums und der Stadt, im Jahr 836. Dieses Ereignis war Grundstein für den „Liebesbund ewiger Bruderschaft“ zwischen Paderborn und Le Mans, daraus hervorgegangen ist die wahrscheinlich älteste funktionierende Städtepartnerschaft der Welt.

Im Mittelpunkt des weltlichen Libori-Festes steht neben der Kirmesmeile mit nahezu 150 Schaustellerbetrieben auf dem Liboriberg auch der Libori-Markt, bekannt als „Pottmarkt“, auf dem Markt- und Domplatz mit etwa 140 Ständen. Hinzu kommen fast 80 Stände in der Innenstadt.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine 1,6 Kilometer lange Kirmesfront auf dem Liboriberg freuen. Die Verkaufsreihen auf dem Libori-Markt sind etwa einen Kilometer lang. Mit den zusätzlichen Veranstaltungsflächen in der Innenstadt kommen nochmals einige Kilometer hinzu. So gibt es genügend Möglichkeiten für Jung und Alt, ein entsprechendes Programm zusammen zu stellen. Die Libori-App hilft auch in diesem Jahr dabei, in all dem Trubel nicht die Orientierung zu verlieren. Als digitale Alternative zum gedruckten Programmheft findet man in der App hunderte Einträge aus Kirche, Kirmes und Kultur, die über die Favoriten-Funktion gespeichert werden können.

Mit der kostenlosen App, die im Google-Playstore und im Applestore verfügbar ist, kann jeder seinen persönlichen Libori-Bummel planen.„Wir spüren, dass die Vorfreude auf Libori von Tag zu Tag wächst. Mit dem traditionellem Sparkassen Musikfeuerwerk werden wir den Besucherinnen und Besuchern in diesem Jahr wieder den seit einigen Jahren schmerzlich fehlenden und sehr beliebten Abschluss des Liborifestes bieten“, verspricht Jens Reinhardt, Leiter des für die Organisation zuständigen Amtes für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing.

Neues und Bewährtes

Auch der Vorsitzende des Schaustellervereins Paderborn, Bethel Thelen, zeigt sich begeistert von der Mischung aus Kirche, Kirmes und Kultur: „Libori zählt zu den Top Ten der Volksfeste in Deutschland“, so Thelen. Bis heute zeichnet sich die Familienkirmes auf dem Liboriberg durch eine ganz besondere Mischung aus spektakulären Neuheiten und traditionellen Karussells aus. Blickfang des Festes ist das Riesenrad „Europa Rad“, in dem man eine herrliche Aussicht über die Paderborner Innenstadt und das Umland genießen kann. Mit mehr als 53 Metern ist es das höchste Riesenrad in der Geschichte der Liborikirmes. Zu den weiteren Attraktionen zählt in diesem Jahr die größte transportable reisende Wildwasserbahn Europas, „Jim & Jasper“. Das Rundfahrgeschäft „Hexentanz“ wird mit seiner rasanten Fahrt, aber ohne Überkopfkapriolen, bei Kindern ab 6 Jahren für Begeisterung sorgen.

Wie kleine fliegende Hexen tanzen 24 Gondeln um eine 16 Meter hohe Flammensäule. Für diejenigen, die deutlich mehr Nervenkitzel suchen, stehen mit den Fahrgeschäften „Konga“ sowie „Jekyll & Hyde“ auch die passenden Angebote bereit. „Konga“ ist mit einer Höhe von 45 Metern und einer dynamischen, kraftvollen Fahrt die größte transportable voll thematisierte Riesenschaukel der Welt. „Jekyll & Hyde“ wirbelt seine Passagiere in einer Höhe von 37,5 Metern mit 130 km/h und 4G wie ein Propeller durch die Luft. Mit den beiden Belustigungsgeschäften „Pirates Adventure“ und „Coco Bongo“ bietet die Liborikirmes aber auch den Gästen ein Erlebnis, die lieber festen Boden unter den Füßen haben. Nicht fehlen werden auch die beliebten Kirmesklassiker wie der Musikexpress, ein Autoscooter und ein Kettenflieger. Ebenfalls zu finden sind natürlich zahlreiche Kinderfahrgeschäfte sowie ein umfangreiches Angebot an Imbiss-, Ausschank-, Süßwaren- und Verkaufsständen.

Almhütte in neuem Gewand

Erstmals präsentiert sich mit der Paderborner Almhütte in diesem Jahr ein komplett neues Festzelt auf dem Liboriberg seinen Gästen. Neben den erstklassigen Ausschank- und Imbissangeboten wird ein täglich wechselndes Kulturprogramm präsentiert. Am Bierbrunnen vor dem Rathaus kann der durstige Gast den als Souvenir begehrten Libori-Krug erwerben, den ihm anschließend der „Jubelhennes“ füllt. Gleich neben dem Bierbrunnen verspricht die Kulturbrunnen-Bühne, auf der ein täglich wechselndes Programm geboten wird, beste Unterhaltung. Hier spielt am Donnerstag, 27. Juli, mit den Goodbeats die erfolgreichste Band Paderborns. Am Freitag, 28. Juli, verwandelt sich der Rathausplatz ab 21 Uhr in einen großen Dance-Floor, wenn der bekannte DJ Moguai auflegt.

Platz der kleinen Künste

Ein beliebter Treffpunkt ist in jedem Jahr der Franz-Stock-Platz, der als „Platz der kleinen Künste“ ein abwechslungsreiches Programm bietet. Hier laden von 15 bis 18 Uhr Gaukler und Artisten zum Staunen ein. Ab 19 Uhr werden Live-Konzerte gespielt, ehe ab 21 Uhr DJs tanzbare Musik auflegen. Im Mittelpunkt der beiden Libori-Samstage steht jeweils die „Silent-Event“-Kopfhörer-Party. In der Libori-Lounge auf dem Jühenplatz können die Gäste kulinarische Gaumenfreuden genießen, attraktive Lichtinszenierungen erleben und den Klängen der Lounge-Musik lauschen. Des Weiteren erwartet die Besucher auf der „Plaza Europa“ eine Vielzahl an Ständen, die Speisen und Getränke aus mehreren Ländern bereithalten.

Weitere Publikumsmagneten sind viele tolle Biergärten, die es nur zu Libori gibt. Die Kirmes auf dem Liboriberg kann am Eröffnungstag von 14 bis 24 Uhr und an den übrigen Tagen von 11 bis 24 Uhr besucht werden. Der Liborimarkt auf dem Markt- und Domplatz lädt am Eröffnungstag von 12 bis 20 Uhr, an den beiden Sonntagen von 11 bis 20 Uhr und an den übrigen Tagen von 9 bis 20 Uhr zum Bummel ein.

Am 30. Juli findet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr in der Paderborner Innenstadt ein verkaufsoffener Sonntag statt.

