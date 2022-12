Partybilder: So lief die Weihnachts-Disco in Thülen

So lief die Weihnachtsdisco in Thülen

Von wegen „Stille Nacht“, eher „Oh du fröhliche“, war am ersten Weihnachtstag in der Thülener Schützenhalle angesagt. Wie jedes Jahr, fühlten sich vor allen Besucher der jüngeren Generation angesprochen, um bei der beliebten Weihnachtsdisco, wieder einmal richtig „Fete“ zu machen. So war die prächtige Stimmung auch bei der 16. Auflage geradezu vorprogrammiert, auch dank herrlicher Lichteffekte in der festlich geschmückten Halle. Dazu ein glänzend aufgelegter DJ Jörg Peters. In altbewährter Manier wurde Peters seinem Ruf einmal mehr gerecht nicht nur immer die aktuellsten Charts parat zu haben, sondern auch auf die Wünsche seiner vielen Weihnachtsparty-Gäste einzugehen

Foto: Joachim Aue