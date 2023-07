Passagiere und Urlaubsziele: Airport Paderborn zieht Bilanz

Paderborn/HSK. 2020 musste der Flughafen Paderborn den Gang in die Insolvenz antreten. Doch es gibt eine positive Entwicklung. So ist die aktuelle Lage:

2020 musste der Flughafen Paderborn-Lippstadt, den Gang in die Insolvenz antreten. Nun scheint der Airport, der auch von vielen Passagieren aus dem HSK genutzt wird, endgültig wieder in der Spur zu sein. Die Gesellschafterversammlung des Flughafen hat nämlich in ihrer vergangenen Sitzung den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt. Demnach erreichte der Heimathafen im abgelaufenen Jahr mit mehr als 500.000 Fluggästen nicht nur einen positiven Wert bei den Passagieren. Der Aufschwung zeigt sich auch in der wirtschaftlichen Bilanz, die der heimische Airport mit einem positiven Jahresergebnis von 462.500 Euro abschließen konnte.

Beim Neustart mitten in der Corona-Phase habe der Flughafen Paderborn/Lippstadt „die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt“, heißt es in einer Pressemeldung. Unter Regie des neuen Geschäftsführers Roland Hüser verzeichnete der Heimathafen einen spürbaren Zugewinn bei den Fluggesellschaften, Destinationen und Verbindungen. Gleichzeitig konnte der heimische Airport die Anzahl der Fluggäste mit 129.292 Passagieren im Jahr 2021 auf 502.629 im Geschäftsjahr 2022 ausbauen.

„Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, welchen Stellenwert unser Flughafen in der gesamten Region hat“, stellt der Vorsitzende von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat, Landrat vom Kreis Paderborn, Christoph Rüther, fest. Das wirtschaftliche Jahresergebnis korrespondiere mit der dynamischen Entwicklung der Flugaktivitäten am heimischen Airport.

So erzielte der Flughafen Paderborn/Lippstadt im Jahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 462.500 Euro. „Damit haben wir unser ehrgeiziges, selbst gestecktes Ziel sogar übertroffen. Der Heimathafen hat ein solides Fundament und ist auf einem sehr guten Weg. Unser herzlicher Dank gilt der Geschäftsführung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den engagierten Einsatz“, betont Rüther.

