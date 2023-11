Pastor Klaus Engel wird neuer Pfarrer in Bigge

Bigge. „Ihr seid für die Menschen da!“ Mit den Worten hat Prälat Dornseifer vier neue Pfarrer in ihre Ämter eingeführt - darunter Klaus Engel für Bigge.

Im Erzbistum Paderborn gibt es vier neu besetzte Pfarrstellen: Prälat Thomas Dornseifer hat als Ständiger Vertreter des Paderborner Diözesanadministrators Monsignore Dr. Michael Bredeck am Dienstag in der Krypta des Paderborner Domes vier Priester als Pfarrer und damit als Gemeindeleiter installiert. Pastor Christian Elbracht ist jetzt Pfarrer der Pfarrei St. Severinus Wenden, Pastor Klaus Engel neuer Pfarrer der Pfarrei St. Martin Bigge. Pastor Michael Krischer leitet als Pfarrer die Pfarrei St. Johannes Nepomuk Finnentrop. Pastor Torsten Roland wurde das Amt des Pfarrers der Pfarrei St. Pankratius Gütersloh übertragen. Angehörige und Weggefährten der neuen Pfarrer feierten den Gottesdienst mit.

„Wir erleben heute mit der Installierung neuer Pfarrer des Erzbistums Paderborn in der Zeit der Vakanz und in unserer neuen Krypta eine zweifache Premiere“, unterstrich Prälat Dornseifer. Normalerweise ernennt der Ortsbischof neue Pfarrer. Seit der Emeritierung von Erzbischof Hans-Josef Becker am 1. Oktober 2022 und der damit verbundenen Vakanz des Paderborner Bischofsstuhls ist mehr als ein Jahr vergangen. Für diesen Fall sieht das Kirchenrecht Pfarrerernennungen auch durch den aktuellen Diözesanadministrator vor. Traditionell wird neuen Pfarrern einer Gemeinde im Erzbistum Paderborn am Grab des heiligen Liborius ihr Amt übertragen. Seit Juli dieses Jahres ruhen die Reliquien des Patrons von Erzbistum, Stadt und Dom Paderborn wieder in der neu gestalteten Krypta der Paderborner Bischofskirche.

Die Herausforderungen für einen Pfarrer als Verantwortlichen einer Kirchengemeinde seien heute komplex, machte Prälat Dornseifer in seiner Ansprache deutlich: „Die Pastoralen Räume sind groß, es gibt viele Anfragen an die Kirche.“ Ein Satz in der kürzlich veröffentlichten, „ernüchternden“ Kirchenmitgliedschaftsstudie lasse jedoch aufhorchen, gab der Ständige Vertreter des Paderborner Diözesanadministrators den vier Priestern mit auf den Weg: „An der Basis, da wo ihr mit euren Teams für Menschen da seid und zuhört, wird Kirche positiv wahrgenommen. An den Wendepunkten des Lebens, steht ein Fragen und Suchen, bei dem ihr Menschen begleitet.“ Diözesanadministrator Msgr. Dr. Michael Bredeck sei „dankbar, dass ihr euch in eurer Leitungsfunktion dieser Verantwortung stellt“. Auch der heilige Liborius habe im 4. Jahrhundert nicht in „einfachen Zeiten der Kirchengeschichte“ Verantwortung übernommen. „Vertraut deshalb auf die Fürsprache unseres Bistumspatrons auf Jesus Christus, der euch sendet“, ermutigte Prälat Thomas Dornseifer die vier Priester.

Glaubensbekenntnis und Eid

Als fester Bestandteil der Pfarrerinstallierung sprachen die Priester Christian Elbracht, Klaus Engel, Michael Krischer und Torsten Roland das Glaubensbekenntnis und legten einen Eid ab: Sie versprachen unter anderem, in den ihnen übertragenen Pfarrgemeinden den Gottesdienst zu feiern, die Sakramente zu spenden und die Frohe Botschaft zu verkünden. Den gemeinsam gesprochenen Eid bekräftigten die vier Priester, indem sie jeweils einzeln zum Altar traten, ihre Hände auf das Evangelienbuch legten und bekräftigten: „So wahr mir Gott helfe und dieses sein heiliges Evangelium, das ich mit meinen Händen berühre.“ Um die Pfarrerinstallierung offiziell zu vollziehen, setzte Prälat Thomas Dornseifer jedem der vier neuen Pfarrer sein Birett auf und übertrug ihnen so das Amt des Pfarrers ihrer Gemeinden „mit allen Pflichten und Rechten“.

Pastor Klaus Engel übernimmt nach dem Weggang von Pastor Richard Steilmann mit der Pfarrerstelle in St. Martin Bigge die Leitung des Pastoralen Raumes Pastoralverbundes Bigge-Olsberg und die Aufgabe als (Pfarr-)Verwalter der weiteren Pfarrgemeinden, die zu diesem Pastoralen Raum gehören. Geboren wurde Klaus Engel 1975 in Siegen. Die Priesterweihe empfing er 2009. Zuletzt war er als Pastor im Pastoralen Raum Pastoralverbund Winterberg im Einsatz.

