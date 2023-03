Patricia Kelly kommt zum exklusiven Open Air nach Hallenberg

Patricia Kelly - hier bei einem Auftritt im Amphitheater in Gelsenkirchen - kommt am 9. Juni mit ihrer Band zu einem Konzert auf die Freilichtbühne nach Hallenberg.

Hallenberg. Sie gibt ‘23 nur wenige Open-Air-Konzerte - ihr erstes aber in Hallenberg. Wen der Förderverein neben Patricia Kelly sonst noch in die Stadt holt.

Dem Förderverein Hallenberg ist ein großer Coup gelungen. Denn eigentlich geht die Musikerin Patricia Kelly erst 2024 auf deutschlandweite „Unbreakable“-Tour. Vorab soll es in diesem Sommer nur einige exklusive Open-Airs mit ihr geben. Und das Erste davon findet am 9. Juni um 20 Uhr auf der Freilichtbühne statt. Der Kartenvorverkauf startet am heutigen Montag.

Beim Konzert 2017 in Hallenberg: Julia Wilke aus Medebach mit Patricia Kelly und dem Fördervereinsvorsitzenden Michael Kronauge (von links). Nun gibt es eine Neuauflage Foto: WP

Bereits 2017 war die Künstlerin zu einem viel umjubelten Konzert in der Stadthalle Hallenberg. Julia Wilke aus Medebach, seit ihrer Jugend Fan der Kelly-Family und inzwischen persönlich mit Patricia Kelly befreundet, hat auch diesmal den Kontakt geknüpft. Nach mehreren von ihr organisierten Kirchenkonzerten in Medebach und dem Auftritt 2017 in der Nuhnestadt hat sie gemeinsam mit dem Förderverein Hallenberg dieses Open-Air Konzert für Juni in Hallenberg vereinbart. Michael Kronauge, Vorsitzender des Fördervereins: „Wir freuen uns sehr, dass Patricia Kelly zugesagt hat. Danke auch an die Freilichtbühne, die uns ihr Gelände zur Verfügung stellt und auch den Kartenvorverkauf abwickelt. Das macht die Organisation für uns als kleinen Verein wesentlich einfacher.“

Lesen Sie auch: Winterberg: Kult-DJ tritt mit Megahit in der Tenne auf

Tickets ab sofort erhältlich

Tickets gibt es im Vorverkauf für 30 Euro unter www.freilichtbuehne-hallenberg.de oder per Mail an info@freiliichtbuehne-hallenberg.de oder unter der Hotline 02984 - 929190 (montags und freitags 10-12 Uhr, dienstags und donnerstags 16 bis 18 Uhr).

Der österreichische Karikaturist Horst Haitzinger hat Helmut Kohl gezeichnet. Das ist eine von zahlreichen Karikaturen, die bei der Ausstellung in Hallenberg zu sehen sein werden. Foto: Haus der Geschichte / WP

Markus Kappen, stellvertretender Vorsitzender der Freilichtbühne und des Fördervereins, sagt: „Was liegt für uns als Förderverein, der sich Kultur, Heimat und Brauchtum auf die Fahnen geschrieben hat, näher, als mit der Freilichtbühne als einem der bedeutendsten Kulturträger der Region mit wunderbarer Open-Air-Kulisse Hand in Hand zu arbeiten?“ Eine Win-Win-Situation für beide Vereine und die Gelegenheit für künftige weitere Projekte können draus entstehen.

Lesen Sie auch: Tod des Bauern erlöst Schäferhundin „Kira“ von Ketten-Qualen

Zurück zu den Ursprüngen

Als drittältestes Kind der weltbekannten Kelly Family wuchs Patricia mit TV-Auftritten, Millionen von Fans weltweit und zahlreichen Nummer-Eins-Hits im gleißenden Rampenlicht auf. Nach dem überwältigenden Bühnen-Comeback der Familienmitglieder kehrt Patricia zu ihren eigenen musikalischen Ursprüngen zurück.

Das Konzert mit Patricia Kelly ist aber nicht die einzige beachtenswerte Veranstaltung des Fördervereins. Zurzeit läuft noch im Info-Zentrum Kump die Ausstellung „Joachim Schulz, der Beton in Falten legt“. Bis zum 31. März zeigt der Künstler aus Antfeld sehr beeindruckende Arbeiten aus Beton.

Ausstellung aus dem Haus der Geschichte

Im Kump geht es dann vom 13. Juli bis zum 18. August mit spitzer Feder weiter. „Zugespitzt“ heißt dann eine Karikaturen-Ausstellung, die sich mit dem Thema „Kanzler in der Karikatur“ beschäftigt. Diese Ausstellung läuft erstmalig in Zusammenarbeit mit der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Lesen Sie auch: NRW-Preis für vorbildliche Waldwirtschaft geht an Hallenberg

Konrad Adenauer als schlauer Fuchs, Helmut Schmidt, der sichere Lotse, die „Birne“ Helmut Kohl oder Angela Merkel als schwarze Witwe: Hintersinnig, humorvoll und oft bissig karikieren Zeichner seit 1949 die Bundeskanzler und eine Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Das Haus der Geschichte in Bonn hatte 70 Jahre nach der Konstituierung der Verfassungsorgane im September 1949 das Jubiläumsjahr zum Anlass für eine Ausstellung genommen, die sich mit dem Bild der Kanzler in den Augen von Karikaturistinnen und Karikaturisten beschäftigt. Um Bundeskanzler Olaf Scholz erweitert kommt die Ausstellung in den Hallenberger Kump.

Florian Hinxlage schart am 29. Juli wieder namhafte Stars der Musicalszene um sich. Auch die Musicalnight findet auf der Freilichtbühne statt. Foto: WP

Musicalnight

Und dann ist da noch die 4. Hallenberger Musical Night: Die soll am 29. Juli auf der Freilichtbühne stattfinden. Inzwischen hat sich die Veranstaltung etabliert. Florian Hinxlage, der auch schon auf der Freilichtbühne Regie führte, bringt wieder Mario Stork mit seiner Band mit und namhafte Künstler der Musical-Szene. Mit dabei sein werden diesmal David Jacobs und Matthias Schlung sowie Jennifer Siemann (bekannt aus „Sturm der Liebe“) und außerdem steht Hinxlage mit Patrica Meeden in Verhandlungen. In der TV-Krimiserie „Wilsberg“ ist sie aktuell in der Rolle der Rechtsanwältin Tessa Tilker zu sehen. Michael Kronauge: „Sie würde gerne nach Hallenberg kommen; das hängt aber noch ein wenig vom Drehplan ab.“

Ob es dann im Dezember erneut die Weihnachtsgala „Flo & Friends“ gibt, soll sich im Herbst entscheiden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon