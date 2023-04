Peter Fox kommt kommt zum Willingen Open Air 2023

Willingen. Nach CRO steht der zweite Superstar fest, der zum Willingen Open Air kommt: Peter Fox. Er präsentiert dort auch sein neues Album “Love Songs“.

Die Veranstalter des Willingen Open Air kündigen den Künstler für den zweiten Open Air Tag, Samstag, 5. August 2023, an. Nach CRO, der am ersten Open Air Tag auf der Bühne stehen wird kommt mit Peter Fox der nächste Deutsche Superstar an den Fuße des Ettelsbergs. CRO wird am 4. August auf der Bühne am Ettelsberg stehen.

Am Donnerstag erst kündigte Peter Fox sein neues Album “Love Songs” an. Nun gibt es weitere Good News: Ab Ende Mai können wir die neue Musik auch live erleben, miteinander teilen und gemeinsam zelebrieren. Zusätzlich zu den bereits angekündigten Festivalauftritten wird Peter Fox eigene Open Air Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen.

Lieder über die vielen Facetten dessen, was wir Leben nennen

Getrieben von neuer musikalischer Energie, mit einer frischen Band aus unglaublich talentierten Musikerinnen und Musiker und mit dem festen Willen ganz spezielle Abende an besonderen Orten miteinander zu feiern. Unter freiem Himmel und mit sehr viel Liebe im Bauch.

Im November 2022 kehrte Peter Fox nach 13 Jahren als Solo-Artist zurück in die Öffentlichkeit. Ohne aufsehenerregenden Rollout, einfach mit guter Musik. Es war das Don’t-Call-It-A Comeback des Jahres: “Zukunft Pink” war wochenlang auf Platz eins der Charts. Vor allem aber etablierten der Song und die darauffolgenden Singles einen neuen Sound für einen der einflussreichsten Künstler*innen, die dieses Popland je gesehen hat.

Peter Fox’ Love Songs sind Lieder über die vielen Facetten dessen, was wir Leben nennen. Voller Klarheit und Liebe. Mit Einflüssen von Afro-Beat über R’n’B bis Pink Punk.Let’s celebrate! Future is now!Mit dabei sein bei allen Shows wird die incredible M.I.K. Family aus Berlin.Mit dem zweiten Act für das Willingen Open Air 2023 ist das Line-Up komplett. Für alle, die das unvergessliche Open Air Erlebnis nicht verpassen möchten, gibt es die Tickets im exklusiven Presale ab sofort über www.ticketheimat.de & www.eventim.de zu kaufen.

Wo es Tickets für das Willingen Open Air gibt

Tickets für das Willingen Open Air 2023 sind ab sofort auf Eventim und www.ticketheimat.de erhältlich und ab dem 4. Mai 2023 unter www.ass-live.de, sowie an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. Karten wird es in Kürze auch in Willingen bei der Tourist-Info sowie im REWE Markt geben.

Veranstalter des Groß-Events sind die Goldrush Festival GmbH und a.s.s. concerts & promotion GmbH, die mit dem örtlichen Konzertveranstalter Gisbert Kemmerling zusammenarbeiten.

