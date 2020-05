Im September findet die Kommunalwahl 2020 statt. Das Symbolbild zeigt eine Frau an der Wahlurne.

Kommunalwahl 2020 Peter Rosenfeld: SPD-Bürgermeisterkandidat in Olsberg

Olsberg. Peter Rosenfeld tritt bei der Kommunalwahl im September 2020 erneut für die SPD Olsberg als Bürgermeisterkandidat an.

Olsberg hat einen weiteren Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Die Delegierten der SPD Olsberg haben erneut Peter Rosenfeld als Bürgermeisterkandidat für die Kommunalwahlen am 13. September 2020 gewählt. Damit tritt der Familienvater von vier erwachsenen Töchtern erneut als Bürgermeisterkandidat in Olsberg an.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Peter Rosenfeld, SPD-Bürgermeisterkandidat Olsberg Foto: SPD

Nach der Wahl bedankte Rosenfeld sich für das große Vertrauen und versprach, Ansprechpartner für alle Bürgerinnen und Bürger seiner Heimatstadt zu sein. Zunächst gelte es, mit Verstand und Sorgfalt die schweren Verwerfungen zu überwinden, die die Coronakrise in die Gesellschaft gebracht habe. Dabei dürften die drängenden Themen wie ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, gute Bildung für alle und die Herausforderungen des Klimawandels nicht unberücksichtigt bleiben, so Rosenfeld.