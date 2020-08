Pfarrer Markus Pape, Marsberg: Ein ganz besonderer Sommer

Marsberg. Corona-bedingt ist in diesem Sommer vieles anders. Die unfreiwillig gewonnene Zeit bietet neue Möglichkeiten und Chancen.

„So schmeckt der Sommer“ Vielleicht haben einige von Ihnen diesen Song noch im Kopf, mit dem Mitte der 90er Jahre ein bekannter Eishersteller Werbung machte. Und es ist ja tatsächlich so: Der Sommer hat einen ganz eigenen Geschmack. Für den einen das Eis, für den anderen die Bratwurst, das Bier oder ein bestimmter Cocktail…

Aber auch andere Sinne spricht er an. Für mich hat der Sommer auch einen ganz eigenen Geruch. Das ist mir in diesem Jahr neu bewusst geworden. Und dieser Geruch des Sommers stammt aus meiner Kindheit. Für mich riecht der Sommer nach Schmirgelpapier, frischer Farbe und Verdünnung. Mein Vater strich bei uns zuhause in jeden Sommer einen großen Teil der zahlreichen Holzfenster. Auch das Carbonileum für den Jägerzaun hat sich geruchlich in meinem Hirn festgesetzt. Mir war das gar nicht so bewusst.

Zwangspause bietet auch Chancen

Aber als wir in diesem Jahr coronabedingt im Urlaub zuhause geblieben sind, haben wir vieles von dem erledigen können, was sonst immer liegen bleibt. Und dazu gehörte das Schmirgeln, Grundieren, Lackieren. Alles mal wieder ein wenig aufarbeiten, damit es die nächsten Jahre gut übersteht.

Mitten in der Arbeit machte es bei mir „Klick“ und ich war in meiner Kindheit und Jugend. „Ja, so riecht der Sommer, so hat er immer gerochen.“ Die coronabedingte Planänderung für den Sommer hat mir das bewusst gemacht. Hat mich innehalten lassen und mich einen Moment aus der üblichen Mühle zwischen Alltagsstress und Urlaubswahnsinn herauskatapultiert.

Gutes Gefühl

Auf einmal war ganz viel Zeit und Muße da, das Alte zu pflegen und zu bewahren und nicht pausenlos auf der Suche nach Neuem, Besseren, Modernerem zu sein und dann das Alte einfach vergammeln zu lassen. Irgendwie hat es sich besser anfühlt, den Holzstuhl mit neuen frisch gestrichenen Latten als Sitzfläche zu bestücken anstatt schon wieder nach dem nächsten Schnäppchen für Gartenstühle zu suchen. Ich brauchte mir nur die Zeit nehmen und davon war ja reichlich da.

Ich muss mich nur drauf einlassen, dass ich nicht ständig alles neu brauche, sondern aus dem Alten mir frischen Ideen und neuen Farben etwas Pfiffiges machen kann. Das gilt auch für unseren Glauben. Für viele gehört der ja auch auf den Sperrmüll der Geschichte, weil er so viele Jahre auf dem Buckel hat und ihnen völlig unmodern vorkommt. Aber daran ließe sich etwas tun. Daran ließe sich arbeiten, wenn wir uns gemeinsam wirklich Zeit dafür nähmen und nicht rastlos immer neuen Events hinterherrennen würden.

Gemeinsam etwas draus machen

Vielleicht bremst Corona Sie ja auch so aus wie mich im Sommerurlaub. Und vielleicht nehmen Sie ihre Umgebung auf einmal auch ganz anders war. Entdecken einen längst vergessenen Geruch, einen längst vergessenen Geschmack, einen längst verloren geglaubten Glauben.

Holen Sie diesen Glauben doch einfach mal aus der Ecke,in die er im Laufe der Zeit gewandert ist, und schauen, was sich daraus machen lässt. Denn die Substanz, die ist echt noch gut. Mit einigen pfiffigen Ideen und frischem Pep können wir gemeinsam etwas daraus machen. Es lohnt sich und es tut gut. Ganz sicher.





Markus Pape ist Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Marsberg