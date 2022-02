Pfarrer Thomas Philipp ist tot – er wirkte in Bromskirchen

Bromskirchen. Thomas Philipp, bis 2004 Pfarrer in Bromskirchen, verstirbt im Alter von 61 Jahren. Der Theologe prägte langjährig die Tansania-Partnerschaft:

Thomas Philipp, zwischen 1991 und 2004 Pfarrer in Bromskirchen, ist im Alter von 61 Jahren am 18. Februar 2022 nach schwerer Krankheit verstorben. Gemeinsam mit dem Evangelischen Dekanat Büdinger Land und dem Zentrum Ökumene trauert das Evangelische Dekanat Biedenkopf-Gladenbach und die Kirchengemeinde Bromskirchenum den langjährigen Weggefährten der Tansania-Partnerschaft.

„Thomas war ein Geschenk Gottes“

Thomas Philipp habe in seinen Jahren als Pfarrer in Bromskirchen die Beziehungen nach Tansania maßgeblich geprägt, schrieb Gemeindepädagogin Marion Schmidt-Biber als Inhaberin der Fachstelle Ökumene und Partnerschaften im Dekanat in ihrem Nachruf: „Er arbeitete im Tansania-Arbeitskreis mit, war zum Teil dessen Vorsitzender und gehörte unter anderem der ersten Besuchsdelegation in den Kituntu-District an. Noch heute können wir seine Reiseerlebnisse in den Berichten zu den Besuchsreisen nachlesen. Seine Begeisterung für die Partnerschaftsarbeit steckte an. Immer wieder verstand er es, den ökumenischen Gedanken in unsere Gemeinden zu bringen, entwickelte Kindergottesdiensteinheiten, Konfistunden und andere Formate. Die Planung der Besuche und die Begleitung der Gäste lagen zu großen Teilen in seinen Händen“, so Schmidt-Biber weiter.

Thomas Philipp habe es verstanden, die weltweite Familie in die Gemeinden zu tragen und mit Leben zu füllen: „Mit viel Herzblut, Engagement, Begeisterung setzte er sich für unsere Partnerschaft mit dem Kituntu-District ein und prägte die Anfangsjahre maßgeblich“, erinnert sich die Partnerschafts- und Ökumenereferentin: „Mir sind besonders die Kindertage in Erinnerung, die auf die Initiative von Thomas und Heide Philipp zurück gingen und mit einem Team in vielen Gemeinden des ehemaligen Dekanats Biedenkopf durchgeführt wurden. Ohne Thomas Philipp wäre unsere Partnerschaft nicht die, die sie heute ist. Dankbar blicken wir auf alle Impulse, seine Anregungen und sein Engagement zurück. Thomas war ein Geschenk Gottes für uns. Möge er in Frieden ruhen.“

Live-Übertragung der Trauerfeier

Seit Juni 2004 war Philipp Profilstelleninhaber für Partnerschaft und Ökumene im Evangelischen Dekanat Büdinger Land (vormals Arbeitsgemeinschaft der Dekanate Büdingen, Nidda, Schotten) mit einer 0,5-Gemeindepfarrstelle in Ranstadt. Als junger Theologe interessierte sich Thomas Philipp bereits für die weltweite Ökumene. So entschied er, sein Spezialpraktikum in der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Asuncion/Paraguay zu machen. Dort lernte er die lateinamerikanische Spiritualität und Theologie kennen, bis er nach Deutschland zurückkehrte und als Gemeindepfarrer in Bromskirchen wirkte.

Seine Kollegin Marion Schmidt-Biber bittet darum, Thomas Philipp und seine Frau in unsere Gebete einzuschließen: „Unsere Gedanken sind bei seiner Frau Heidi, die sich ebenfalls sehr engagiert und begeistert am Aufbau der Partnerschaft beteiligt hat. Wir wünschen Ihr Kraft und Trost im Vertrauen, Thomas bei Gott geborgen zu wissen.“ (klk/eöa)

Die Trauerfeier findet am Freitag, 25. Februar 2022, um 11 Uhr in und an der Evangelischen Kirche in Ranstadt statt. Sie wird wegen der wenigen verfügbaren Plätze live übertragen; der Streaming-Link wird freigeschaltet am Freitag ab 10.45 Uhr und ist zu finden unter https://www.dekanat-buedinger-land.de/aktuell/nachrichten/trauer-um-pfarrer-thomas-philipp/

