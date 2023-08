Pferdefreunde aufgepasst: Hier lernen Winterberger reiten

Winterberg. Der Reitverein Winterberg will jungen Menschen das Reiten näher bringen. Dazu bietet der Verein ein Training für besonderen Reitsport an.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Der Reitverein Winterberg.

Worum geht es bei dem Verein?

Lena Seidensticker, Vorsitzende: Der Reitverein Winterberg e.V. ist eine lebendige und vielseitige Gemeinschaft, die seit über 50 Jahren den Reitsport in Winterberg prägt. Bei uns sind Reitbegeisterte jeden Alters willkommen. Wir legen großen Wert darauf, dass sich jeder bei uns wohlfühlt und bieten eine offene Atmosphäre für alle Sparten des Reitens. Durch die direkte Anbindung an die Natur bietet der Verein eine ideale Umgebung für sämtliche Reitaktivitäten.

Wer ist für Jugendliche und junge Menschen zuständig?

Seit Dezember 2022 ergänzt Miriam Pleiss als engagierte Reittrainerin unser Team. Ihre Leidenschaft ist das Westernreiten, sie hat sogar erfolgreich am Extreme Mustang Makeoverin Texas teilgenommen, was sie zu einer wahren Expertin im Umgang mit anspruchsvollen Pferden macht. Ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen bereichern unseren Verein und bieten unseren Mitgliedern die Möglichkeit, auch in der Westernreitweise zu wachsen. Neben reitweisenübergreifenden Trainingsstunden bietet sie einen Ponyclub für Kinder, sowie Berittpferdetraining an. Seit kurzer Zeit ist sie unsere Jugendwartin und hat schon viele aufregende Projekte geplant.

Welche Aktivitäten bietet der Verein?

Auf der Anlage des Reitvereins Winterberg e.V. herrscht täglich reges Treiben. Es gibt für jeden etwas zu entdecken und zu erleben. Denn bei uns steht die Freude am Reiten und das Miteinander im Vordergrund. Ich setze mich dafür ein, dass jeder sich bei uns wohlfühlt und seine individuellen Interessen ausleben kann.

Welche Veranstaltungen bietet der Reitverein?

Im vergangenen Juni war der Pferdeerlebnistag des Reitvereins Winterberg e.V. ein großer Erfolg. Die Veranstaltung bot Kindern die Möglichkeit, Pferde hautnah zu erleben und auf spielerische Weise mehr über den Reitsport zu erfahren. Als Highlight stand die alljährliche Tierschau im Rahmen der Winterberger Kirmes auf dem Programm. Neben den Pferden wurden dort auch verschiedene Rassen von Rindern, Eseln, Schafen, Ziegen und Alpakas vorgestellt. Der Reitverein Winterberg e.V. ist eine aufgeschlossene Gemeinschaft, in der sich Reitbegeisterte jeden Alters wohlfühlen und ihre Leidenschaft für Pferde ausleben können. Wir sind stolz auf unsere lange Tradition, aber auch darauf, dass wir immer am Puls der Zeit sind und uns weiterentwickeln. Zusammen wollen wir den Reitsport in Winterberg fördern und eine generationsübergreifende Begeisterung für Pferde wecken.

Vorsitzende: Lena Seidensticker

Anschrift: Am Postteich 7, 59955 Winterberg

E-Mail: rv-winterberg@web.de

Facebook: Reitverein Winterberg

Instagram: @reitverein_winterberg @wildwestwendy

Ansprechpartner Training/ Kinder/ Jugendliche: Miriam Pleiss 0177/ 1698596miriamplei@yahoo.de

