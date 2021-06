Pflegezentrum des LWL Marsberg startet Pflegedienst

Marsberg. Das LWL-Pflegezentrum Marsberg richtet einen ambulanten Pflegedienst ein. Das Besondere: die Kooperation mit den stationären Einrichtungen.

„Zuhause ist es doch am schönsten“ lautet eine Binsenweisheit. Das LWL-Pflegezentrum Marsberg startet jetzt mit einem klassischen ambulanten Pflegedienst neben der ambulant psychiatrischen Behandlungspflege. Marc-André Hofheinz, Pflegedienstleiter des ambulanten LWL-Pflegedienstes, sagt: „Unser Ziel ist es, dass Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung und in ihrem sozialen Umfeld bleiben können. Das schenkt Lebensmut, Zuversicht und Lebensqualität. Gleichzeitig entlasten wir die Angehörigen.“

Seinen Worten zufolge kann das Thema „Pflege“ jeden Menschen betreffen. Und zwar ganz akut von jetzt auf gleich. „Nehmen wir den Maurermeister mit eigenem Betrieb, der sich immer mehr um seine Mutter kümmern muss, den Familienvater, der nach einem Motorradunfall postoperativ wieder auf die Beine kommen will oder die allein erziehende Mutter, die sich gemeinsam mit ihren Geschwistern um die Betreuung ihrer Eltern kümmern muss“, sagt er. „Es ist immer gut zu wissen, an wen man sich im Ernstfall vertrauensvoll wenden kann.“ Zu den Aufgaben des neuen Angebots zählen klassische Pflegetätigkeiten im Bereich Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft.

Übergreifendes Behandlungskonzept

Ein Vorteil für ein umfassendes Behandlungskonzept sei die gute Vernetzung mit anderen LWL-Einrichtungen am Standort Marsberg. „Aktuell betreuen wir innerhalb des multiprofessionellen Teams eine ältere Frau, die in der LWL-Klinik wegen einer schweren depressiven Krise behandelt wurde“, so Hofheinz. „Jetzt ist sie wieder zu Hause. Die Depression behalten wir bei unserer Betreuung genau im Blick und können zum Wohle der Patientin sofort handeln, wenn sie wieder in ein Loch fallen sollte.“

Hofheinz berichtet von seinen Erfahrungen aus der Pflege: „Die Menschen werden immer älter. Das Risiko an neurologischen Alterskrankheiten wie zum Beispiel Demenz oder Parkinson zu erkranken steigt.“ Das Team des neuen ambulanten Pflegedienstes sei deshalb auch gut ausgebildet in der psychiatrischen Pflege.

Wundexperten im Team

Der ambulante Pflegedienst richtet sich nicht nur an ältere Menschen, sondern an alle, die Hilfe brauchen. Auch Menschen, die sich von einer körperlichen Krankheit oder einer Operation erholen, profitieren von der medizinischen Behandlungspflege.

Zum Team gehören unter anderem speziell ausgebildete Wundexperten, die Wunden begutachten. Praxisanleiter für Auszubildende vervollständigen das Team. „Als Ausbildungsbetrieb bieten wir Interessierten die Chance mit der generalistischen Pflegeausbildung einen vielseitigen und spannenden Beruf zu erlernen“, so Marc-André Hofheinz.

Weitere Informationen unter 0152/24587631.

