Hochsauerlandkreis. In Brilon und Nachbarstädten hat es kaum gekracht. Die Polizei mahnt aber zu Achtsamkeit im gesamten HSK.

Der Schneefall am Montag hat die Verkehrsteilnehmer in Brilon und den umliegenden Städten offenbar nicht kalt erwischt. Die Polizei berichtet von unterdurchschnittlich wenigen Einsätzen zwischen dem frühen Morgen und dem Nachmittag. In Gudenhagen-Petersborn erlitt ein Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen, doch das Wetter sei laut Michael Schemme, dem Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, nicht der Hauptgrund für den Unfall gewesen. Er findet es bemerkenswert, dass bei einem Schneeeinbruch so wenig Unfälle passieren. Er betont, dass Winterreifen bei den aktuellen Wetterverhältnissen unerlässlich seien, ebenso wie eine angepasste Fahrzeuggeschwindigkeit.

