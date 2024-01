Polarpeitsche fürs Sauerland: Eisiger Frost und etwas Schnee

Winterberg/Hochsauerland. Dauerfrost im HSK: Die Temperaturen sinken bis auf minus 10 Grad. Auf den Bergen rund um Winterberg fällt etwas Schnee und es gibt viel Sonne.

Viele werden aufatmen, denn nun ändert sich die Wetterlage im Sauerland. Der Freitag ist noch eher mild und zeitweise nass, zum Samstag wird es dann nach und nach kälter und auf den Bergen rund um Winterberg fallen die ersten Schneeflocken. Zum Sonntag folgt überall ein Übergang zu Frostwetter und am Montag ist es freundlich mit winterlichen Temperaturen. Zum Montag und im weiteren Verlauf der kommenden Woche gibt es dann auch immer häufiger Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben tagsüber vielfach im Dauerfrostbereich, nachts können die Werte auf bis zu -10 Grad sinken. Neue Niederschläge sind frühestens am Wochenende, 13./14. Januar, zu erwarten. Meist fallen sie dann als Schnee, wann genau sie allerdings die Region treffen ist noch vollkommen unsicher.

Das Wetter auf dem Berg rund um Winterberg

Nach jeweils rund 250 Liter Niederschlag im November und im Dezember hat auch der Januar bereits wieder rund 50 Liter pro Quadratmeter gebracht. Es ist also sehr nass und man kann förmlich spüren, dass sich Natur und Mensch mal auf eine andere, ruhigere Wetterlage freuen. Die Umstellung zu dieser ist im Gange und der Freitag kann als ein Übergangstag bezeichnet werden. Die Temperaturen liegen rund um den Kahlen Asten nur noch knapp über dem Gefrierpunkt und in einige Regenschauer mischten sich bereits erste Schneeflocken. Insgesamt lassen die Regenmengen im Vergleich zu den Vortagen deutlich nach. Zum Samstag sind nur noch einzelne Schauer unterwegs, die zunehmend als Schnee fallen. Die Temperaturen sinken langsam unter den Gefrierpunkt und zum Sonntag hin herrscht dann bereits verbreitet Dauerfrost. Die kältere Luft aus Norden ist aber vergleichsweise trocken, sodass nur wenige Schneeflocken fallen. Mehr als eine dünne Überzuckerung der Landschaft ist nicht zu erwarten. Bereits im Laufe des Sonntags und vermehrt zum Montag hin steigt der Luftdruck dann deutlich an und so kann sich auch die Sonne immer mehr einen Weg durch die Wolkendecke bahnen. Am Montag verbreitet freundlich und die Temperaturen bleiben durchweg frostig kalt.

Winterlandschaft am Kahlen Asten: Hier oben fällt zunächst etwas Schnee, danach wird es sonnig und frostig-kalt. Foto: Olaf Fuhrmann / Funke Foto Services GmbH

Lesen Sie auch

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Nach dem ausgesprochen wechselhaften und regenreichen Jahreswechsel ändert sich die Wetterlage nun auch für die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg grundlegend. Der Freitag ist aber nochmals ein Tag, der zur den „alten Wettertagen“ gezählt werden muss, denn er bringt nochmals viele Wolken, eher milde Luft mit Temperaturen von knapp über 5 Grad und dazu ab und an Regen. Die Mengen sind aber nicht mehr so groß wie noch an den Vortagen, sodass die Hochwassersituation bereits allmählich abflaut. Ab dem Wochenende wird sie sich nachhaltig entspannen, denn es kommt für längere Zeit kein neuer Regen mehr nach. Der Niederschlag, der noch fällt, geht von Tropfen immer mehr in einige Flocken über. Am Samstag liegen die Temperaturen aber noch knapp über dem Gefrierpunkt, sodass diese nur den höchsten Lagen auch liegen bleiben können. Am Sonntagmorgen ist eine dünne Überzuckerung auch in den Tälern denkbar, viel mehr als ein weißer Hauch wird das aber wohl nicht sein. Tagsüber bleibt es dann überwiegend trocken und die Sonne kann sich hin und wieder mal blicken lassen. Die Temperaturen gehen immer weiter zurück und in der Nacht zu Montag ist bereits Frost von unter -5 Grad zu erwarten.

Das Wetter für den Nordkreis

Seit Mitte Oktober haben wir im Raum Brilon und Olsberg nur 3 bis 4 wirklich freundliche Tage erlebt. Meist hatten wir es mit dichten Wolken, viel Regen und oft auch einem stürmischen Wind zu tun. Ausgenommen davon waren die beiden Wochen Ende November und Anfang Dezember, die uns kaltes Frühwinterwetter mit Schnee brachten. Nun stehen wir vor der zweiten kalten Winterphase dieser Saison, die sich allerdings zunächst nur mit Frost und kaum mit Schnee bemerkbar machen wird. Der Freitag ist noch der letzte Übergangstag mit eher milder Luft und etwas Regen. Die Wolken lockern dabei kaum mal auf. Zum Samstag sinken die Temperaturen nach und nach weiter in den Keller ab, erste Flocken sind im Tagesverlauf möglich. In der Nacht zum Sonntag dann häufig leichter Frost und hin und wieder fallen noch einige leichte Schauer. Am meisten dort, wo sich die höchsten Berge der Region dem Nordwind in den Weg stellen. Im Tagesverlauf des Sonntags trocknet es auch dort aber immer mehr ab und die Sonne kann sich zeitweise blicken lassen. Trotzdem gehen die Temperaturen immer weiter zurück und liegen auch in den Tälern weit unter dem Gefrierpunkt. Nach mäßigem Frost in der Nacht zum Montag tagsüber häufig Sonnenschein.

Trend: Das Hochdruckwetter setzt sich auch in der kommenden Woche weiter fort. Bis mindestens zum Freitag ist es trocken und die Sonne zeigt sich hin und wieder. Nachts gibt es überall Frost, tagsüber kaum mal Werte über dem Gefrierpunkt. Zum nächsten Wochenende könnte es dann wieder etwas wechselhafter werden und sich ein Tief mit Schneeluft durchsetzen. Wann genau es dies tun wird und wie stark es ausfällt, ist unsicher. Eine insgesamt kalte Wetterlage bleibt uns aber wohl erstmal erhalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon