Polizei beendet Feier in Party-Bus und findet Marihuana

Winterberg. In einem ausrangierten Linienbus feiert eine Gruppe eine "Corona-Party". Bei den Anwesenden findet die Polizei dann auch noch Drogen.

In einem zum "Party-Bus" umfunktionierten alten Linienbus haben junge Leute gefeiert und dabei die Maßnahmen zum Corona-Schutz missachtet. Der Vorfall war der Polizei von Anwohnern im Winterberger Ortsteil Altenfeld in der Nacht zu Samstag gegen 23 Uhr gemeldet worden, wie es in einer Mitteilung am Samstag hieß. Als die Beamten eintrafen, nahmen die meisten Partygäste Reißaus.

Acht Beteiligte wurden aber gestellt und bekamen Anzeigen. Bei einem fand die Polizei zudem rund 400 Gramm Marihuana. Gegen den Besitzer der Drogen wird nun - neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung - auch wegen Besitz von Drogen und dem Verdacht des Drogenhandels ermittelt. Die Party im Bus wurde aufgelöst, die Gäste erhielten Platzverweise und Anzeigen.

In derselben Nacht hatte die Polizei im Sauerland insgesamt zwölf Einsätze, bei denen Menschen gegen den Coronaschutz verstießen. 28 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wurden geschrieben. (dpa/red)