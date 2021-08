Polizei gegen Motorrad-Raser in Brilon: Das ist die Bilanz

Hochsauerlandkreis/Brilon. Zwei Tote und 31 verletzte Motorradfahrer 2021 ist die bisherige Unfallbilanz: Die Polizei im HSK macht daher Schwerpunktkontrollen. Die Bilanz:

Die Polizei im HSK hat am Sonntag im Altkreis Brilon schwerpunktmäßig Motorradkontrollen durchgeführt. Hintergrund ist, dass es auch in diesem Jahr bereits eine Menge schwere Motorradunfälle im Hochsauerlandkreis gegeben hat.

„Leider kommt es im Sauerland immer wieder zu schweren Motorradunfällen. Zwei junge Kradfahrer ließen in diesem Jahr bereits ihre Leben auf den Straßen des Hochsauerlandkreises. 31 Menschen erlitten in den ersten sieben Monaten schwere Verletzungen. Die meisten Motorradunfälle werden durch zu hohe Geschwindigkeiten verursacht. Und genau die entscheidet bei einem Verkehrsunfall über Leben oder Tod“, schreibt die Polizei.

101 Fahrer zu schnell – darunter 27 Motorradfahrer

Bei mäßigem Wetter kontrollierte die Polizei am Sonntag an den bekannten Motorradstrecken im Altkreis Brilon und in Schmallenberg den Motorradverkehr. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Hochsauerlandkreises wurden 101 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Hierunter befanden sich 27 Motorradfahrer. Insgesamt wurden über 40 Kradfahrer kontrolliert. Hierbei wurden keine weiteren Verstöße festgestellt.

Auch zukünftig wird die Polizei mit großen Kontrolltagen gegen zu schnelles Fahren auf den Straßen des HSK vorgehen.

