Polizei schnappt Bande aus HSK mit Schweinebauch und Schnaps

In einem Supermarkt in Plettenberg wollen sechs Männer aus dem Hochsauerlandkreis massenweise Grillfleisch und Schnaps aus dem Supermarkt schmuggeln. Sie werden erwischt.

Hochsauerlandkreis/Plettenberg. Sechs Männern aus dem Hochsauerland wird ein kostenfreier Grillabend vermiest. Sie werden als Bande eingestuft. Ihnen droht jetzt mächtig Ärger.

Mit Schweinebauchfleisch, Schinken, Grillfleisch, diversen Drogerieartikeln, Schnaps und Kaffee unter ihren Jacken wollten sechs Männer am Donnerstagmittag (20. April) an der Kasse vorbei aus einem Supermarkt an der Ziegelstraße in Plettenberg verschwinden. Wie die Polizei am Montag (24. April) mitteilte, bemerkten die Mitarbeiter des Supermarktes den Diebstahlversuch und stoppten die sechs 21- bis 38-jährigen Männer aus dem Hochsauerland und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bereits am Vortrag stehlen sie Waren aus dem Supermarkt

Aufgrund von Kameraaufnahmen konnte ihnen ein weiterer Diebstahl am Vortag nachgewiesen werden. Die sechs Männer aus dem Hochsauerlandkreis wurden erkennungsdienstlich behandelt und beglichen die Vertragsstrafe des Supermarktes vor Ort in Bar.

Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Ladendiebstahls als Bandendiebstahl.

