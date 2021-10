Polizei stellt Autodieb nach Verfolgungsjagd in Olsberg

Die Polizei hat am Samstagmorgen einen mutmaßlichen Autodieb nach einer Verfolgungsjagd gestellt.

Olsberg. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich heute Morgen ein 58-jähriger Schmallenberger Autodieb im Raum Olsberg geliefert. Er wurde gefasst.

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich heute Morgen ein mutmaßlicher Pkw-Dieb. Um 7.20 Uhr war der Polizei ein Kraftfahrzeugdiebstahl in Bestwig gemeldet worden. Im Rahmen der Fahndung wurde das entwendete Fahrzeug gegen 7.50 Uhr Uhr von Beamten der Polizeiwache Winterberg im Bereich Niedersfeld in Fahrtrichtung Olsberg gesichtet.

Ausweglosigkeit erkannt

Als die Beamten dem Fahrzeugführer Anhaltezeichen gaben, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und fuhr weiter in Richtung Olsberg. Durch Polizeikräfte der Wache Meschede konnte der 58-jährige Mann aus Schmallenberg in Olsberg aufgenommen werden. Hier erkannte der Fahrer nun die „Ausweglosigkeit“ seines Handelns und hielt das entwendete Fahrzeug freiwillig an. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Kein Führerschein

Das Fahrzeug konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen seinem Besitzer wieder ausgehändigt werden. Den Fahrer erwarten nun neben einer Diebstahlsanzeige auch eine Anzeige wegen Verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Eine weitere Anzeige hinsichtlich Fahren ohne Fahrerlaubnis steht ihm ebenfalls bevor.

