Versammlung Positiver Trend: So lief die Tagung der Malteser in Olsberg

Bei der Diözesandelegiertenversammlung der Malteser in Olsberg wird eine positive Bilanz gezogen. So sieht der Blick in die Zukunft aus:

Olsberg. Die 82 Teilnehmenden der diesjährigen Diözesandelegiertenversammlung (DDV) der Malteser kamen erstmalig wieder in Präsenz zusammen. Zwei Jahre zuvor musste die Veranstaltung pandemiebedingt im Hybrid-Format stattfinden; die überwiegende Zahl der Delegierten war seinerzeit digital dazugeschaltet. Die Konzerthalle in Olsberg war jetzt der passende Rahmen, um endlich wieder gemeinsam Bilanz zu ziehen.

Im Namen des Diözesanvorstandes und der Delegierten begrüßte Marion Freiin von Graes, stellvertretende Diözesanleiterin, zu Beginn einen besonderen Gast: Albrecht Prinz von Croÿ, Vize-Präsident des Malteser Hilfsdienstes in Deutschland, war der Einladung ins Sauerland gerne gefolgt. Er lobte das Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, ohne deren hohe Einsatzbereitschaft und Kreativität die Krisen in der heutigen Zeit nicht zu bewältigen wären. Optimistisch stimmen Prinz Croÿ auch die Ergebnisse der Malteser Ehrenamtskampagne „Fass Dir ein Herz“, über die in den letzten zweieinhalb Jahren deutschlandweit mehr als 22.000 Interessierte mit den Maltesern in Kontakt traten. Davon konnten rund 12.000 Personen in ehrenamtliche Malteser-Dienste vermittelt werden. Eine Entwicklung gegen den Trend, die Hoffnung macht.

Auch der Tätigkeitsbericht der Diözesan- und Bezirksleitung, den Siegfried Krix, Diözesan- und Bezirksgeschäftsführer, und Lars Wilger, stellvertretender Diözesangeschäftsführer, vortrugen, unterstrich, dass mit dem umfangreichen Einsatz der ehrenamtlichen Gliederungen im Testungs- und Impfgeschehen der Coronazeit ein positives Ergebnis erzielt werden konnte.

Nach der mittäglichen Stärkung fanden sich die Diözesandelegierten auf dem „Marktplatz“ ein. Das neue lockere Format des „Marktplatzes“ sollte das Kennenlernen und Wiedertreffen der Ehren- und Hauptamtlichen sowie einen offenen Austausch zu den verschiedenen Themenbereichen ermöglichen. „Marktstände“ gab es unter anderen zu den Themen Nachhaltigkeit, Stärkung des Sozialen Ehrenamtes, Ausbildung und Malteser Bildungszentrum Westfalen, Malteser Jugend und Ergebnisse der Malteser Ehrenamtsbefragung. Darüber hinaus sammelten die Malteser Ideen für das im kommende Jahr anstehenden 70. Diözesanjubiläum. Das Konzept des „Marktplatzes“ kam gut an.

