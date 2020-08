Prima Brilon lädt zu Open Air auf Heinrich-Lübke-Schulhof

Brilon. Briloner Einzelhändler planen ein Konzert und Events für Bürger, die ihnen in der Corona-Zeit die Treue hielten. Man muss sich schnell anmelden.

Es ist Spätsommer 2020 und es ist endlich soweit: Nach Absagen etlicher Konzerte und vieler weiterer kultureller Veranstaltungen geht nun doch etwas. Klein, aber fein – und Prima Brilon lädt ein. Am Samstag, 5. September veranstaltet der Verein das erste OpenAir auf dem Schulhof der Heinrich-Lübke- Schule am Steinweg in Brilon.

„Wir wollen Danke sagen! Danke an alle Kundinnen und Kunden, Briloner und Brilonerinnen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten unterstützt haben“, so die Sprecher des Gewerbevereins. „Nur durch den Rückhalt in der Bevölkerung und die Treue unserer Kunden konnten wir immer positiv in die Zukunft sehen und wussten, dass es irgendwann weitergehen wird.“

Fanta 4 Tributeband „Vier gewinnt“

Und das dankt Prima Brilon seinen Kunden nun mit einem Event der Premiumklasse: In Anlehnung an den Namen des zweiten Albums der „Fantas“ rappt die weltweit erste und einzige Fanta 4 Tributeband „Vier gewinnt“ die großen Hits ihrer Helden. Mit großer Akribie und Hingabe widmen sie sich den Original Sounds, Beats und Bass-Lines der vier Stuttgarter und geben gekonnt die zungenbrecherischen Sprechgesänge ihrer Vorbilder zum Besten.

Eintrittskarten und Anmeldungen nur im Vorfeld ab 17. August bei der BWT möglich.

Karten für die Abendveranstaltung sind ab Montag, 17. August 2020 ausschließlich im Vorverkauf für 10 Euro (bei Kartenversand zzgl. 5,00 Euro) unter Angabe der persönlichen Daten bei der BWT Brilon, Derkere Straße 10a, per Mail an kultur@brilon.de oder telefonisch unter 02961/96990 erhältlich. Es gibt keine Abendkasse! Für das Kinderliederkonzert mit „Krümelmucke“ ist ebenfalls eine verbindliche Bestellung unter obigen Kontaktmöglichkeiten erforderlich.

Bevor „Vier gewinnt“ die Bühne rocken, wird „Herr Nils“ mit einem spektakulären Auftritt den Abend um 20 Uhr beginnen. Mit seiner außergewöhnlichen Körperbeherrschung und Bühnenpräsenz ist er international mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den besten und gefragtesten „Visual Comedy Acts“.

Eröffnet wird die neue Kategorie „Prima Brilon Open Air“ bereits um 14 Uhr. Dann dürfen sich Kinder ab 4 Jahren mit Begleitung auf ein tolles und unvergessliches Kinderkonzert mit „Krümelmucke“ freuen. Filipina Henoch (Gesang) und Marcus Kötter (Gitarre) sind zwei leidenschaftliche Musiker, die mit ihrer sympathischen Zurückgenommenheit die Kinder spielerisch mit Musik in Berührung bringen. Der Eintritt ist frei, jedoch ist eine verbindliche Anmeldung im Vorfeld bei der BWT erforderlich (siehe Infobox).

Robotman Oliver Kessler dabei

Zwischen diesen beiden Events auf dem Schulhof der Heinrich-Lübke-Schule wird dann der legendäre Robotman Oliver Kessler als Transformer die Fußgängerzone besuchen, in der an diesem Samstag die Geschäfte länger geöffnet haben. Und wer ein Selfie mit dem Robotman ergattern kann und dieses auf Facebook oder Instagram hochlädt, hat die Chance, eine von fünf Transformerfiguren zu gewinnen.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag geht es dann turbulent in den Briloner Einkaufsstraßen weiter. Die verrückten Ameisen und Gartenzwerge von „Picante“ kontrollieren auf humoristische Art und Weise auf Abstand die Abstandsregeln an diesem verkaufsoffenen Sonntag. Ab 13 Uhr laden die Mitgliedsbetriebe von Prima Brilon zum Bummeln ein.

Die Veranstaltungen finden selbstverständlich unter strenger Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften mit begrenzten und vorher verbindlich reservierten Sitzplätzen statt. So gilt unter anderem Maskenpflicht bei Betreten des Geländes und auf den Wegen zu den sanitären Einrichtungen. Die Bewirtung mit Speisen und Getränken erfolgt durch das Prima-Brilon-Team direkt am Platz, womit sich die Briloner Händler für die Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten bedanken möchten.