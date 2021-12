Prima, Brilon: Shoppen mit Corona-2G-Bändchen

So muss man sich das ab Samstag auch in Brilon vorstellen: Die Werbegemeinschaft „Prima Brilon“ setzt für den 2G-Nachweis beim Shoppen Einlassbändchen ein.

Brilon. Shoppen in Brilon ohne ständige Kontrolle des 2G-Nachweises: Ab Samstag, 11. Dezember, öffnen bunte Bändchen die Ladentüren.

Wer ab heute inBrilon zum Shoppen kommt, erhält zum Nachweis seines 2G-Status zum Auftakt seines Einkaufsbummels ein Armbändchen. Damit ist die Kontrolle des Impfausweises nur noch im ersten Geschäft erforderlich.

Initiiert hat die Aktion die Werbegemeinschaft „Prima Brilon“. Deshalb ist die Ausgabe der Bändchen auch nur in den angeschlossenen Läden möglich. Die entsprechenden Läden sind an den Aufklebern im Eingangsbereich erkennbar. Allerdings, so „Prima Brilon“-Sprecher Christian Leiße, würden viele Filialisten diese Bändchen als 2G-Nachweis akzeptieren.

Für jeden Tag eine eigene Farbe

Die Aktion ist vorerst bis zum 10. Januar geplant. Für jeden Tag hat die Werbegemeinschaft Bändchen in unterschiedlichen Farben bestellt und mit Datum bedrucken lassen. Ein Bändchen gilt somit genau für den einen Tag. Die Bändchen bestehen aus Tyvek, einem reißfesten Polyethylen-Vlies.

Zwischen 500 und 1500 Bändchen hat die Werbegemeinschaft pro Tag geordert - abhängig von, so Christian Leisse, dem erfahrungsgemäß zu erwartendem Betrieb in der Stadt.

Laut Corona-Schutzverordnung sind nur Geschäfte für den täglichen Bedarf von der 2G-Regel ausgenommen.

