Proben für den Berufseinstieg

Olsberg. Es ist nur ein Planspiel. Aber die Aktion „Ready, steady, go!“ der IG-Metall hat Schüler/innen real auf Vorstellungsgespräche vorbereitet.

Eigentlich ist „Ready-Steady-Go“ ein Planspiel, zu dem die IG Metall Geschäftsstelle Olsberg eingeladen hatte, doch der Hintergrund hatte durchaus seinen Sinn: Für die Schülerinnen und Schüler, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, sollte es eine Art Generalprobe für das Vorstellungsgespräch werden, das vielleicht demnächst ansteht.

Berufsorientierung

Dieses Planspiel zur Berufsorientierung nach einem Konzept des Deutschen Gewerkschaftsbundes habe es sich zum Ziel gesetzt, junge Leute, die sich in der Berufswahlphase befinden, mit den Ausbildungsbetrieben zusammenzuführen, so Helmut Kreutzmann in der Begrüßung der Vertreter der Schulen und Firmen. Der 1. Bevollmächtigte der Olsberger IG Metall machte auch deutlich, dass sich nicht nur Betriebe der von der IG Metall vertretenden Branchen an einer Neuauflage des Planspiels beteiligen sollten. Vielmehr sei es wünschenswert, dass noch mehr interessierte Dienstleister und Handwerksbetriebe mit den Auszubildenden der Zukunft ins Gespräch kommen. Mit insgesamt rund 50 Unternehmen habe man im Vorfeld Kontakt aufgenommen so Mareike Wiese, die in der Olsberger Geschäftsstelle für die Verwaltung und die Jugend zuständig ist. Acht davon (sechs aus der Industrie, eine Sparkasse und eine Metzgerei) hätten sich letztendlich diese neue, digitale Form zugetraut und dazu bereit erklärt, mit zwei Schulen am Planspiel teilzunehmen.

Ausbildungsbetriebe bekannter machen

Auch aus Sicht der Schulen sei die Premiere ein Gewinn, so Barbara Falke von der Briloner Heinrich-Lübke-Schule und Simone Sommer von der Marienschule. „Das ist eine gute Gelegenheit, um unsere Ausbildungsbetriebe der Region und die Ausbildungsberufe im Sauerland auch über die Grenzen des Sauerlandes attraktiver zu machen“, sagt Helmut Kreutzmann, im Hinblick auf die vielen freien Lehrstellen in der Region und um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Das sei auch ein besonderes Anliegen vieler Firmen, bestätigte Till Kaspari von der Firma Oventrop, der schon einen Erfolg zu melden hat. Kaspari: „Ein junger Mann hat auf diese Art und Weise schon einen Ausbildungsplatz bei uns sicher und mit einem weiteren sind wir im Gespräch.“ Sicherlich wäre es besser gewesen, „Ready-Steady-Go“ nach der Erstellung eines Konzepts mit persönlichen Gesprächen durchzuführen, doch das sei in Anbetracht der Corona-Pandemie kaum zu realisieren gewesen. Darum habe man sich entschlossen, mit den etwa 80 Schülerinnen und Schülern den Kontakt per Video-Konferenz aufzunehmen, erläutert Mareike Wiese.

Das habe auch Vorteile mit sich gebracht, denn man sei so flexibler gewesen und die ganze Schule muss nicht auf Reisen gehen. Besonders für die jungen Leute war es natürlich eine spannende, neue Form des Erstkontakts mit den Betrieben, denn so hätten sie in ihrer gewohnten Umgebung ihr Bewerbungsgespräch führen können.

Alina Gierse vom Entsorgungsunternehmen Lobbe sah im Planspiel eine gute Gelegenheit schon einmal zu üben, worauf es beim Vorstellungsgespräch ankomme und wo noch Handlungsbedarf bestehe. So könne man im Ernstfall ein wenig die Nervosität ablegen,wenn ein so wichtiger Termin ansteht, fügten Seda Yüksel und Michaela Becker vom Personalmanagement von NP Germany hinzu.

Neuauflage vorstellbar

Wie es gelaufen ist, darüber sollte der so genannte „Feedbackbogen“ Auskunft geben, den die Unternehmen anschließend erstellten. Wie waren die Vorbereitung, das Auftreten, die Umgangsformen und die Körpersprache? Auch das Interesse am vielleicht zukünftigen Arbeitgeber in Form von Rückfragen spielte eine nicht unbedeutende Rolle. Die Vertreter der Arbeitgeber, die die zuvorkommende Art der Schülerinnen und Schüler lobten, bedauerten lediglich, dass die angesetzte Zeit von 15 Minuten ein wenig zu kurz gewesen sei, um sich richtig kennen zu lernen. Alles in allem war man mehr als zufrieden und könnte sich eine Neuauflage durchaus vorstellen. Sowohl Barbara Falke als auch Simone Sommer bestätigten, dass die Jugendlichen so einen guten Einblick in das Thema Bewerbungsgespräch bekommen haben.

Da es anschließend in den Klassen einen regen Austausch gab, blieben die teilnehmenden Firmen auch weiterhin im Gespräch. Alle Beteiligten zogen ein positives Fazit von „Ready-Steady-Go“ und versicherten, dass man sich beim nächsten Mal noch breiter aufstellen wolle. Helmut Kreutzmann: „Vor allem auch den sozialen Berufen möchten wir auch eine größere Plattform bieten.“

