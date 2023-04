Prognose fürs Sauerland: Wann der Frühlingsdurchbruch kommt

Hochsauerland. Nach einer langen Kältephase wird es langsam wärmer im Hochsauerland. Ostern bleibt es meist trocken. Wann kommt endlich der warme Frühling?

Das Osterwetter zeigt sich in diesem Jahr im Hochsauerlandkreis wenig spektakulär – weder nach oben noch nach unten zeigen die Temperaturen große Ausschläge. Dabei zeigt sich die Sonne von Karsamstag bis zum Ostermontag zeitweise. Regenschauer bleiben die Ausnahme. Erst zum Dienstag nimmt die Regenwahrscheinlichkeit wieder zu. Nach Ostern dürfte es leicht wechselhaft weitergehen. Die trockenen Tage überwiegen dabei aber deutlich und Regen ist insgesamt nur selten zu erwarten. Die Temperaturen zeigen einen leichten Aufwärtstrend, richtig frühlingshaft wird es aber wohl nur sehr langsam. Ein spätwinterlicher Kaltlufteinbruch ist aber mittlerweile sehr unwahrscheinlich geworden.

Das Wetter auf dem Berg

Hinsichtlich des Osterwetters haben wir in den vergangenen Jahren fast alles erlebt, was das Sauerländer Wetter so übers Jahr leisten kann. So war es teils noch richtig winterlich mit Schneeschauern und einer geschlossenen Schneedecke, in anderen Jahren stiegen die Temperaturen selbst rund um Winterberg auf 20 Grad in die Höhe. Bei diesen Extremen kommt das diesjährige Osterwetter fast unspektakulär oder sogar langweilig daher. Mit Höchstwerten von rund 10 Grad liegen wir etwa im Mittelfeld von dem, was so möglich ist. Auch der Wind oder der Regen halten sich zurück und verteilen sich nur in sehr geringen Dosen über der Region. Tatsächlich sollte es am Karsamstag durchweg trocken bleiben, für den Ostersonntag sind nach einem wolkigen Beginn zum Nachmittag einige Regenschauer möglich. Die Wahrscheinlichkeit hierfür hält sich aber in Grenzen und wahrscheinlich bleibt es sogar trocken. Am zweiten Osterfeiertag ändert sich bis zum Nachmittag nur wenig. Sonne und Wolken wechseln sich miteinander ab und so bleiben die Spaziergänge weitgehend trocken. Erst gegen Abend können dann Schauer aufziehen und diese prägen den Dienstag mit eher trüben Bedingungen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

In den vergangenen Nächten der ersten Wochenhälfte haben die Frühlingsblumen und ersten Knospen an den Bäumen durchaus zu kämpfen gehabt. Die Werte sanken dreimal auf rund -5 Grad in den Keller, direkt über dem Erdboden war es noch eine Spur kälter. Tagsüber erreichten die Temperaturen zwar durchweg Plusgerade, trotzdem kam bisher noch kein richtiges Frühlingsgefühl auf. Nach einem eher ungemütlichen Karfreitag mit zeitweisem Regen zeigt unser Wetter an den Osterfeiertagen wieder eine deutliche Aufwärtstendenz. Den Durchbruch zum Frühling wird uns aber auch dieses Fest nicht bringen. So klettern die Temperaturen von rund 12 Grad am Karsamstag auf etwa 14 Grad am Ostermontag. Die Sonne hat es durchaus schwer sich gegen Wolkenfelder durchzusetzen, wird es aber doch hin und wieder schaffen. Nach derzeitigem Stand bringt der Samstag die längsten Sonnenphasen, am Ostersonntag kann es hier und da auch mal einen kurzen Regenschauer geben. Trotzdem werden viele Freizeitaktivitäten trocken über die Bühne geben. Am Ostermontag zunächst trocken, bevor gegen Abend wieder neue Schauer aufziehen. Diese leiten einen meist bewölkten Dienstag mit zeitweisem Regen ein.

Das Wetter für den Nordkreis

Die ersten sechs Tage im April waren um einige Grad kälter als im langjährigen Mittel, brachten aber doch bereits rund 35 Stunden Sonnenschein. Damit wurde bereits etwa die Hälfte des Wertes aus dem März geschafft. Nachdem der Karfreitag eher wenig zu dieser Statistik beigetragen hat sorgen die Ostertage dann doch wieder für einige freundliche Momente. So wird bereits der Karsamstag etwa 5 Stunden blick auf die gelbe Kugel bringen. Daneben schmücken einige Wolkenfelder den Himmel zwischen dem Ruhrtal und der Briloner Hochfläche. Zum Ostersonntag wird die Sonne voraussichtlich etwas weniger lang scheinen und im Laufe des Tages besteht auch die Gefahr eines Regenschauers. Hierdurch sollte man sich den Tag aber nicht vermiesen lassen, denn der Großteil des Tages bleibt trocken und an vielen Orten wird es wohl überhaupt nicht nass werden. Ähnliches gilt auch für den Start in den Ostermontag. Nach einer meist frostfreien Nacht lässt sich die Sonne noch hin und wieder mal blicken, dazu bleibt es bis zum Nachmittag überall trocken. Am Abend ziehen dann erste Regenschauer auf, die in der Nacht zu Dienstag häufiger werden. Tagsüber regnet es zeitweise, wenn auch selten richtig kräftig. Die Temperaturen bekommen einen Ruck nach unten.

Trend: Nach Ostern ändert sich an der Grundkonstellation nicht allzuviel, allerdings erwärmen sich die wetterbestimmenden Luftmassen allmählich. So ist bis zum Ende der Osterferien zumindest zeitweise auch mit einem frühlingshaften Temperaturniveau zu rechnen. Den richtigen Durchbruch zum Frühling werden wir aber auch in der kommenden Woche nicht erleben. Die Tiefdrucktätigkeit nimmt wieder etwas zu und besonders rund um die Wochenmitte regnet es zeitweise. Das Temperaturniveau bleibt meist bei etwa 8 bis 13 Grad an den Nachmittagen.

