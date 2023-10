Prognose im Sauerland: Kälteeinbruch mit Schnee muss warten

Hochsauerlandkreis . Eine stramme westliche Luftströmung bestimmt über einen längeren Zeitraum das Wetter im Hochsauerland. Das bedeutet: Viel Regen und selten Sonne.

Lange haben wir auf den richtigen Herbst gewartet, nun ist er da und bringt in dieser Woche viele Wolken und immer wieder auch Regen. Durchweg unfreundlich ist es im Hochsauerland aber nicht und so zeigt sich die Sonne sowohl am Dienstag wie auch am Mittwoch für einige Zeit. Der Donnerstag wird dann eher ein regnerischer Tag. Es deutet derzeit nichts darauf hin, dass sich westlich von uns ein Hochdruckgebiet aufbaut und wir in eine ruhigere Wetterlage oder womöglich sogar in einen Nordlage mit Chance auf einen frühwinterlichen Kaltlufteinbruch kommen. So ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass wir zum Start in den November weiterhin auf einer recht milden Südwest-Vorderseite liegen.

Das Wetter auf dem Berg

Lesen Sie auch: Kein Martinszug 2023 in Brilon: Die Stadt nennt die Gründe

Um das Wochenende hing der Kahle Asten als Vater der Sauerländer Berge oftmals in Wolken. Dichte Nebelschwaden zogen über die Hochheide hinweg und machten das Herbstflair zusammen mit einem böigen südwestlichen perfekt. Auch in den kommenden Tagen bleibt die Sonne vor allem in den Hochlagen meist zweiter Sieger, denn gerade hier halten sich die Wolken gerne mal an den Bergen fest. Nachdem es in der Nacht zu Dienstag den ein oder anderen Regenschauer gegeben hat, beginnt der Tag zwar mit vielen Wolken, doch eher mit wenig Regen. Bis zum Mittag oder frühen Nachmittag zeigt sich auch zeitweise kurz die Sonne, später überquert uns dann ein neues Regengebiet. Dahinter wird die Luft frischer und in der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf Werte um 5 Grad in den Keller. Tagsüber ist es zunächst trocken, nach Auflösung von Hochnebel kann sich die Sonne zeitweise zeigen. Zum Nachmittag wartet dann aus Westen aber ein neues Regengebiet, welches uns bis weit in den Donnerstag hinein beschäftigt. Die Niederschlagsmengen sind dabei recht hoch, es können durchaus 20 Liter pro Quadratmeter fallen. Die Temperaturen erreichen dazu meist Höchstwerte von knapp unter 10 Grad.

Lesen Sie auch:Brilon: Fleischwurst mit Rattengift in den Garten geworfen

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

45 Liter Regen sind in diesem Monat bereits in unserer Wetterstation in Westheim bei Marsberg gefallen, im Ortsteil Giershagen waren es bis zum Sonntag bereits 62 Liter. Damit ist das Monatssoll für den Oktober hier bereits erreicht oder sogar leicht überschritten. So bestätigt das Jahr 2023 weiterhin seinen Status als eine recht nasse Angelegenheit und die Trockenheit in den Böden löst sich nach und nach weiter auf. So kann man wohl schon jetzt sagen, dass wir mit gut durchfeuchteten Böden in die nächste Sommersaison starten. Doch bis dahin liegt die dunkle Jahreszeit vor uns und diese bringt in den kommenden Tagen hier und da mal etwas Sonnenschein. Meist haben wir es auch in den Tälern nahe der hessischen Grenze mit recht vielen Wolkenfeldern und ab und an auch mal mit Regen zu tun. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch überwiegen aber zumindest die trockenen Phasen. Wenn es regnet, dann ist das jeweils am Nachmittag bzw. am Abend der Fall. Die Temperaturen erreichen meist zwischen 10 Grad in höheren Lagen und bis zu 14 Grad rund um Marsberg. Am Donnerstag ändern sich die Temperaturen kaum, der Regen wird aber häufiger und die Sonne zeigt sich nur ganz selten mal.

Das Wetter für den Nordkreis

Lesen Sie auch:Briloner Verlag über „booktok“und den Aufschwung des Buches

Eine typischer Herbstwetterlage begleitet uns auch rund um Brilon und Olsberg durch die kommenden Tage. Dabei liegt das Zentrum der Tiefdruckgebiete meist westlich von uns und wir in einer westlichen bis südwestlichen Luftströmung. Da der Wind immer recht lebhaft ist und die Wolken nur selten mal Lücken zeigen ist die Gefahr von Nachtfrost nahe 0. Die Nacht zu Dienstag ist mild mit Temperaturen um 10 Grad, tagsüber werden im Ruhrtal bis zu 15 Grad gemessen. Dazu ist es am Vormittag überwiegend trocken und auch mit dem einen oder anderen Sonnenstrahl. Im Laufe des Tages muss dann aber aus Westen wieder mit etwas Regen gerechnet werden. Mit diesem Regen wird es kühler und in der Nacht zu Mittwoch ist bei einigen Auflockerungen ein Temperaturrückgang auf rund 8 bis 5 Grad zu erwarten. Tagsüber zeigt sich die Sonne anfangs nach Auflösung von Nebelfeldern wieder für einige Zeit und erst im Laufe des Nachmittags oder am frühen Abend kann es aus Westen erneut regnen. Dieser Regen hält mit nur kurzen Unterbrechungen bis in den Donnerstag hinein an. Es handelt sich dabei um ein größeres Tiefdrucksystem, welches uns auch danach noch beeinflussen wird. Mit dem Regen kommt aber wieder milde Luft heran. Die Nacht zu Donnerstag ist daher lau und tagsüber erreichen die Temperaturen wieder rund 15 Grad.

Trend: Rund um das kommende Wochenende ist wenig Wetteränderung zu erwarten. Wir liegen weiterhin in einer strammen westlichen Luftströmung mit der immer wieder Wolken und auch Regengebiete über uns hinweg geführt werden. Die Temperaturen liegen im Bereich des langjährigen Durchschnitts.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon