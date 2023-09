Eine Frau hält einen Joint mit Cannabis in der Hand. In der Psychiatrie Marsberg wurden Schüler nun über Drogen und deren Folgen aufgeklärt.

Drogen Psychiatrie Marsberg: Cannabislegalisierung Thema in Debatte

Marsberg. Wird die Legalisierung von Cannabis zu weniger Suchtkranken führen? Ein Pfleger aus der Suchtabteilung hat hierzu eine klare Meinung.

Im Klinikum Marsberg, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), haben nach längerer Corona-Pause wieder Veranstaltungen zur Suchtprävention stattgefunden. Rund 95 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Medebach-Winterberg sind der Einladung gefolgt, um sich über die Suchtgefahr von Alkohol und weiteren Drogen zu informieren.

Legalisierung von Cannabis den Konsum nicht mindern und Sucht nicht verhindern

Hermann-Josef Emmerich, pflegerische Leitung der Station zur qualifizierten Entgiftung von Drogen, Suchtfachpfleger Gerd Schröder und Lars Hoffmann-Ewers, Präventionsfachkraft, berichteten von ihren Erfahrungen. „Unsere Patient:innen werden jünger. Grundsätzlich wird die Legalisierung von Cannabis den Konsum nicht mindern und Sucht nicht verhindern“, so Herman Emmerich zur aktuellen Diskussion in der Politik.

Im Klinikum Marsberg, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik wurden Schüler über Folgen des Drogenkonsums informiert. Foto: LWL

Auch Patientinnen und Patienten hatten sich dazu bereit erklärt, ihre Erfahrungen und Meinungen mit den jungen Menschen zu teilen. Die Schüler hatten viele Fragen. Wie verläuft ein Therapietag? Haben Sie Familie? Was können Freunde und Familie tun? In der offenen Gesprächsrunde wurden alle Fragen direkt und ehrlich beantwortet. „Die Abhängigkeit ist eine chronische Erkrankung, das bedeutet nicht, dass man nach einer Entzugsbehandlung geheilt ist“, betonten die Patenten. Genauso wenig bedeute es, dass das man sich kein Familienleben und/oder eine Karriere aufbauen könne.

Im Gegenteil. Die Schüler haben gelernt, dass jeder Mensch zu jeder Zeit abhängig werden kann. Aus Gewohnheit kann eine Sucht entstehen. Die Übergänge sind fließend. Erst ist es ein Bier oder ein Joint pro Abend. Am Ende ist es ein „Werkzeug gegen alles“, wie eine Patientin erzählt. „Doch am nächsten Tag ist alles nur noch schlimmer“. So leiden auch Freundschaften und Familien unter der Sucht. Eine qualifizierte Entgiftung ist der erste Schritt auf dem Weg aus der Sucht. Das Motto einer Patientin hat die jungen Menschen beeindruckt: „Wenn du heute aufgibst, wirst du nie wissen, ob du es morgen geschafft hättest.“

Station für die qualifizierte Entgiftung von illegalen Drogen

Die Station 06/7 ist eine Station für die qualifizierte Entgiftung von illegalen Drogen. Sie gehört zum Bereich Suchtmedizin des LWL-Klinikums Marsberg. In der Station 06/7 werden 28 Behandlungsplätze vorgehalten. Eine Besonderheit der Station ist es, dass Paare aufgenommen werden können.

