Quiz zum Umzug der WP-Redaktion: Hier sind die Gewinner

Brilon. Ob Helmut Kohl, Otto oder Heinz Rühmann: Alle Teilnehmer des Redaktions-Quiz`aus Brilon haben richtig getippt. Jetzt hat das Los entschieden.

Ganz herzlichen Dank fürs Mitraten! Viele Leser haben mitgemacht bei unserer nostalgischen Reise durch die Fotokiste. Zur Erinnerung: Anlässlich des Umzuges der WP-Redaktion von der Derkerestraße in die Briloner Bahnhofstraße hatten wir alte Fotos mit Prominenten ausgegraben und dazu einige Fragen gestellt:

Natürlich war Bundeskanzler Helmut Kohl 1994 in Medebach zu Gast beim Europaschützenfest. Schauspiellegende Heinz Rühmann und seine Frau Gertha Feiler, wurden damals von Olsbergs stellvertretendem Bürgermeister Josef Wolf empfangen und natürlich kennen wir Heinz Rühmann alle aus dem legendären Film „Die Feuerzangenbowle.“

Gewinner erhalten WP-Picknickdecke

Inge Meysel war in Brilon für Dreharbeiten zum „Polizeiruf 110“und Filmstar Omar Sharif, der eine Kur in Olsberg machte, ist den meisten bekannt aus „Lawrence von Arabien.“ Das Volksmusik-Duo Marianne und Michael war 1995 in Siedlinghausen um die Sendung „Lustige Musikanten“ aufzuzeichnen und Frank Zander stellte 2019 im Hallenberger Kump aus. Sein bekanntester Titel ist „Hier kommt Kurt.“ Bleibt noch Otto Waalkes, der ebenfalls im Kump ausstellte und natürlich wegen seiner „Ottifanten“bekannt ist.

Alle Leser, die mitgemacht haben, hatten die Fragen richtig beantwortet. Sehr gut! Daher musste das Los entscheiden.



Die Gewinner

Über eine individuell mit dem Namen bedruckte Picknick-Decke dürfen sich freuen: Anika Huxoll, Gabriele Busch, Meinolf Schäfer und Jürgen Brune. Herzlichen Glückwunsch und gutes Picknicken!

