Radarkontrolle im HSK: Hier wird es für Raser richtig teuer

HSK. Der Hochsauerlandkreis kontrolliert im gesamten Kreisgebiet die Geschwindigkeit. Das ist die Liste der Blitzer für die Woche ab dem 1. August:

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis wird zwischen dem 1. und 10. Juli Geschwindigkeitskontrollen durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Wo im HSK in den kommenden Tagen Blitzer des Kreises stehen

Blitzer des Kreises im HSK: Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

Montag, 1. August: Arnsberg, Sunderner Straße; Brilon-Nehden, Zum Marmorbruch,

Dienstag, 2. August: Meschede, Steinstraße; Schmallenberg-Jagdhaus, Jagdhauser Straße

Mittwoch, 3. August: Sundern-Allendorf, Allendorfer Straße; Medebach, Mündenerstraße

Donnerstag, 4. August: Eslohe-Frielinghausen, B511; Hallenberg, Nuhnestraße

Freitag: 5. August: Sundern, Hauptstraße; Winterberg, B236

