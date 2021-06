Mit einem Rettungshubschrauber - hier ein Symbolbild - wurde der schwer verletzte Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei Radfahrer (72) bei Unfall in Elleringhausen schwer verletzt

Olsberg. Bei einem Alleinunfall ist am Freitagabend ein 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Schwer verletzt wurde ein 72-jähriger Radfahrer aus Olsberg bei einem Unfall am Freitagabend. Gegen 20.35 Uhr war er laut Polizei von Assinghausen in Richtung Elleringhausen unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke in Höhe des Friedhofs verunfallte der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung.

Er wurde über den Lenker geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. Der Radfahrer trug einen Helm).

