Radfahrerin bei Unfall in Marsberg schwer verletzt

Marsberg. Schwere Verletzungen hat sich eine Radfahrerin am Montag in Marsberg zugezogen. Sie wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Am Montagmittag kam es gegen 14 Uhr in der Straße „Glindegrund“ in Marsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau aus Marsberg war mit ihrem Pedelec unterwegs.

Als sie die Straße bergab in Richtung L 549 fuhr, prallte sie aus bislang nicht bekannter Ursache in einer Linkskurve gegen einen geparkten Wagen. Die Frau wurde schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen.

