Radler der Westheimer Brauerei von Experten prämiert

Westheim. Das Radler der Westheimer Brauerei ist ausgezeichnet worden. Es erhält einen Sonderpreis. Die Experten-Jury lobt besonders Rezeptur und Qualität.

Im Rahmen ihrer Internationalen Qualitätsprüfung für Bier und Biermischgetränke hat die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) erstmalig neben den bekannten DLG-Medaillen in Gold, Silber und Bronze auch eine Sonderauslobung für die besten Biere in relevanten Kategorien vergeben. Damit honoriert die Experten-Jury besondere Rezepturen und Qualitäten, die die Geschmacksvielfalt und Kreativität der Brauereien auszeichnet. In der Kategorie „Bestes Biermischgetränk“ siegte das „Westheimer Natur Radler“ der Gräflich zu Stollberg‘schen Brauerei Westheim aus Marsberg.

Im Rahmen der DLG-Qualitätsprüfung für Bier und Biermischgetränke werden die Biere über mehrere Wochen umfangreichen Qualitätskontrollen unterzogen. Die vielfältigen chemisch-analytischen Parameter und eine Deklarationskontrolle runden die sensorische Qualitätsbeurteilung der DLG-Experten-Jury ab, was eine ganzheitliche Produktbewertung erst möglich macht. Die in allen Prüfparametern am höchsten bewerteten Biere erhalten die Sonderauszeichnung „Bestes Bier“ in der jeweiligen Kategorie. „Mit ihrem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein, ihrer eigenen Handschrift, erlesenen Rohstoffen und dem entsprechenden Know-How, sorgen die Brauereien immer wieder für sensorische Highlights, denen wir mit der neuen Sonderauszeichnung „Bestes Bier“ eine aufmerksamkeitsstarke Bühne bieten“, so Thomas Burkhardt, DLG-Projektleiter Getränke.

Dank seiner Fach- und Methodenkompetenz ist das DLG-Testzentrum führend in der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln. Ein neutrales Experten-Netzwerk sowie Prüfmethoden auf Basis aktueller wissenschaftlich abgesicherter und produktspezifischer Qualitätsstandards garantieren Neutralität und Qualitätstransparenz. Getestete Produkte, die die DLG-Qualitätskriterien erfüllen, erhalten die Auszeichnung „DLG-prämiert“ in Gold, Silber oder Bronze.

