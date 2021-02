Ranking – Das waren nachts die kältesten Orte im Sauerland

Schnee am Heidekopf in Hallenberg.

Hochsauerlandkreis. Überall im Sauerland wurde es in der Nacht auf Freitag eiskalt. Zum Teil wurden unter -20 Grad Celsius gemessen. Das Ranking der kältesten Orte:

Die Kältewelle hat das Sauerland und ganz Deutschland weiter im Griff. Bereits in der Nach von Dienstag auf Mittwoch gab es eisigen Frost von teils unter -20 Grad Celsius. Diese Temperaturen wurden erneut erreicht.

Spitzenreiter war erneut Eslohe-Reiste mit -22,2 Grad. Grund: „Normalerweise sind die am höchsten gelegenen Orte auch die, wo es am kältesten ist. Das gilt allerdings nicht bei dieser Wetterlage bei klarer Nacht, sagt Pape. Denn derzeit sammelt sich die kalte Luft in Tallagen und Mulden, so dass es dort kälter wird als anderswo. In vielen Tälern bildeten sich sogenannte Kaltluftseen, die dann für strengen Frost mit zweistelligen Minusgraden sorgen.

Gemeinde Eslohe hält Allzeit-Kälterekord m Sauerland

Die Gemeinde Eslohe hält daher auch den Kälterekord im Sauerland. „In den Jahren 1929 und 1942 wurde dort an den Wetterstationen des DWD minus 29,2 Grad gemessen. Meines Wissens gibt es keinen kältete gemessene Temperatur im Sauerland“, sagt Pape.

Das waren die kältesten Orte im Sauerland

Eslohe-Reiste: -22,2 Grad

Diemelsee: -20,9 Grad

Schmallenberg-Dorlar: -20,1 Grad

Marsberg-Westheim: -19,7 Grad

Schmallenberg-Dorlar (Martinssschule): -19,7 Grad

Meschede-Hennesee: -19,4 Grad

Bestwig-Heringhausen: -18,7 Grad

Balve (Naturparkschule): -18,4 Grad

Welschen Ennest (Rahrbach): -17,6 Grad

Die kommenden Tage und Nächte bleiben kalt. In der Nacht auf Samstag werden verbreitet zweistellige Minusgrade erreicht. Danach wird es langsam wärmer; der Dauerfrost bleibt aber zunächst.