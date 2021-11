Raum Brilon und Winterberg: Das sind die Corona-Teststellen

Hochsauerlandkreis. Corona-Schnelltests sind wieder kostenlos. Alle Teststellen in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg im Überblick:

Die Corona-Schnelltests in Testzentren, auch Bürgertests genannt, in den sind wieder kostenfrei für die Bürger. Einige Teststellen im Hochsauerlandkreis waren zwischenzeitlich geschlossen worden, andere waren permanent geöffnet. Anbei alle Teststellen in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg, wie sie der Hochsauerlandkreis (Stand: 16. November 2021) auflistet:

Olsberg – Vier Corona-Teststellen

Elisabeth-Klinik, Heinrich-Sommer-Straße 4 (02962/982-236)

Lady’s Sport, Hüttenstraße 4 a (02962-973232)

Landhotel am Schloss, Kreisstraße 2, 59939 Olsberg-Gevelinghausen (02904/ 5249994)

Paxis mea vita, Hüttenstraße 9 (02962/ 975613-0)

Brilon – Sieben Corona-Teststellen

Adler Apotheke, Bahnhofstraße 30, Tel.: 02961 966100, Terminbuchung: www.adler-apotheke-brilon.de

Testzentrum Apotheke im Volksbank-Center, Im Café Goeken Backen, Bahnhofstr. 18, 59929 Brilon, Termin nach vorheriger Buchung unter: www.schnelltest-brilon.de

Arztpraxis Reiß, Derkerestraße 18, Tel.: 02961 6600

MVZ Am Schönschede GmbH, Schützengraben 21, 59929 Brilon, Tel.: 02961-8048

MVZ Am Schönschede GmbH, Schulstrasse 1, 59929 Brilon, Tel.: 02961-8549

CWB Verwaltungs- und Beratungsgesellschaft UG, Standort: Schützenhalle Brilon, Altenbürener Straße 19, 59929 Brilon, Mail: Brilon@coronatestzentrum-hochsauerland.de, Terminbuchung: https://app.no-q.info/schuetzenhalle-brilon/checkins#/3573/2021-06-25

Testzentrum Bahnhof Hoppecke, Bontkirchener Str. 5, 59929 Brilon Hoppecke, https://www.teststelle-hoppecke.de

Marsberg – Drei Corona-Teststellen

Dr. Fang Müller, Sauerlandstraße 126, Tel.: 02991 334

MVZ Westheim, Im Dahl 3-533431 Marsberg, Tel.: 02994 96660

Bleicher-Otto GmbH, Standort: Jahnstraße 5, 34431 Marsberg, www.schnelltests-nrw.de

Medebach – Vier Corona-Teststellen

Sauerlandpraxis, Niederstraße 2, Tel.: 02982 92120

Testzentrum Schützenhalle: Sauerlandpraxis, Teststelle Schützenhalle: Dr. Holzhausen, 59964 Medebach, Tel.: 02982 92220

EMS Sportstudio Mona Schäfer, Teststelle: Niederstraße 24 in Medebach, Tel.: 0176/ 34966734

Mobile Health Care Logistics GmbH, Standort: Sonnenallee 1, 59964 Medebach (Center Park), Öffnungszeiten: täglich von 09.00 Uhr - 18.00 Uhr, Termine alternativ auch über: www.mhc-center.com

Winterberg – Elf Corona-Teststellen

Dr. Nieswand, Nuhnestraße 6, Tel.: 02981 3733

Sauerlandpraxis, Hauptstraße 16, Tel.: 02981 6974

Dr. Taberski, Franziskusstraße 1, Tel.: 02981 2262

Dr. med. Rikardo Mihalić, Kolpingstrasse 2, 02983 8229

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, Am Kurpark 4, 59955 Winterberg, Tel.: 02981 9250996, Teststelle: Am Kurpark 6 (Oversum)

Dorf Alm Winterberg GmbH & Co. KG, Am Waltenberg 35, 59955 Winterberg, Tel.: 02981/ 929592

Dönekes - Tagespflege und ambulanter Pflegedienst, Ruhrstraße 38a, 59955 Winterberg, Tel.: 02985/ 368 9975

Meurs GmbH, Standort: Hotel - Der Brabander, Am Waltenberg 67 in 59955 Winterberg, Terminbuchung: www.winterberg.de/testzentrum

Leber Ski und Gastronomie Dienstleistungen GmbH, Standort: Skihütte „Bei Möppi“, In der Büre 32 in 59955 Winterberg, Terminbuchung: www.winterberg.de/testzentrum

Ferienpark Neuastenberg, Standort: Dorint Hotel Neuastenberg, Dorfstraße 1, 59955 Winterberg-Neuastenberg, Terminbuchung: www.winterberg.de/testzentrum

Hotelresort - Der schöne Asten, Renauweg 54, 59955 Winterberg, Terminbuchung: www.winterberg.de/testzentrum

Hallenberg – Zwei Corona-Teststellen

Sauerlandpraxis, Merklinghauser Straße 10, Tel.: 02984 4739775

Covid Fighters UG, Standort: Am Freilichtbühnenweg 14 in 59969 Hallenberg, E-Mail: CovidFighters.U.G@protonmail.com

