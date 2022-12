Regen an Weihnachten – dann kommt Kaltfront ins Sauerland

Hochsauerland. Weihnachten wird verregnet. Am zweiten Weihnachtstag kommt aber kalte Luft aus dem Norden in den HSK. Wo die Chancen auf Schnee am größten sind.

Unterschiedlicher könnte Wetter in einem Monat kaum sein. Nach den kalten und ruhigen Wochen steht nun ein sehr mildes und teilweise regnerisches Weihnachtsfest bevor. Erst im Laufe des zweiten Feiertages sickert aus Norden etwas kühlere Luft ein, doch nur in den Hochlagen des Hochsauerlands sind auch einige Schneeflocken zu erwarten. Zumindest in den höchsten Lagen rund um Winterberg könnte die Landschaft zumindest auch wieder einen winterlichen Anstrich bekommen.

Das Wetter auf dem Berg

17 Dauerfrosttage und ebenso viele Tage mit einer Schneedecke konnte der Kahle Asten in diesem Monat bisher registrieren und damit hat er bereits jetzt mehr erreicht als viele seiner Vorgänger in den letzten 10 Jahren. Allzu viel mehr wird bei beiden Statistiken bis zum Ende des Monats auch nicht hinzukommen, denn die einstmals kalte Nordostwetterlage hat sich mittlerweile vollständig auf eine milde Westlage umgestellt, die auch vorerst recht stabil wirkt. Besonders am Freitag sind noch teilweise kräftige Regenfälle zu erwarten, zusammen mit den Mengen vom Donnerstag können etwa 40 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Im Laufe der Nacht zu Heiligabend lässt der Regen dann schrittweise nach und an Heiligabend selbst wird es insgesamt nur selten mal nass. Dazu hängen die Berge teilweise in Wolken, Chancen auf freundliche Phasen sind eher gering. Die Temperaturen liegen im wenig winterlichen Bereich mit Höchstwerten von etwa 4 oder 5 Grad. Ganz ähnlich schaut es auch für den ersten Weihnachtsfeiertag aus, ab und an kann es etwas regnen und dazu ist der Himmel oft bewölkt mit nur wenigen freundliche Phasen. Am zweiten Feiertag aus Norden allmählich kälter und am Abend einige Schneeflocken möglich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Schaut man auf das Weihnachtsfest im vergangenen Jahr zurück, so brachte dieses in Sachen Wetter sehr große Schwankungen und zumindest teilweise auch eine weiße Überraschung. So zeigte sich der Heiligabend meist mild und überall schneelos. In der Nacht zum ersten Feiertag erreichte uns dann aber aus Norden kältere Luft und diese sorgte bis zum Ende des zweiten Feiertages für Frost und auch für eine dünne Schneedecke. Das Fest im Jahr 2021 war also zumindest teilweise eine weiße Weihnacht. In diesem Ja werden wir rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg auf Flocken an den Feiertagen verzichten müssen, denn ein stabiler West-, bis Südwestwind hat die letzten Reste der alten Kaltluft auch aus den Tälern nahe der hessischen Grenze vertrieben. So liegen die Temperaturen in den kommenden Tagen näher an der 10 Grad-, als an der 0 Grad-Marke und zudem muss zumindest zeitweise mit Regen gerechnet werden. Dabei wid der ungemütlichste Tag der Freitag, an Heiligabend und am ersten Feiertag sind zumindest auch längere trockene Phasen mit kurzen Aufheiterungen denkbar. Am zweiten Feiertag zieht dann nochmals ein Regengebiet über die Region, zum Abend kann es in den höheren Lagen auch einige Schneeflocken geben.

Das Wetter für den Nordkreis

Bedingt durch die Länge der Kältephase in den ersten zwei Monatsdritteln war der Dezember rund um Brilon und Olsberg bisher sehr trocken. Insgesamt fallen hier im langjährigen Durchschnitt knapp 100 Liter pro Quadratmeter, bis zum Donnerstagmorgen waren es gerade einmal rund 15 Liter. Nun sorgen allerdings Tiefdruckgebiete vom Atlantik, die mit viel Feuchtigkeit beladen sind noch für eine deutliche Verbesserung der Niederschlagsbilanz. So sind bis zum Freitagabend etwa 20 – 30, in den südlichsten Teilen der beiden Stadtgebiete vielleicht auch bis zu 40 Liter pro Quadratmeter möglich. Ein böiger Wind und Temperaturen von 5 Grad selbst in den höchsten Lagen lassen die letzten Schneereste auch hier schmelzen. Zum Heiligabend lässt die westliche Strömung dann etwas nach, dies sorgt allerdings nicht für einen Temperaturrückgang, sondern lediglich für weniger Regen und auch mal die ein oder andere Lücke in der Wolkendecke. So sind Spaziergänge an den Feiertagen mit ein wenig Blick auf das Regenradar durchaus machbar. Eine dickere Jacke ist dann nicht unbedingt notwendig, denn bis zum Nachmittag des zweiten Feiertages sind es zwischen 7 und 9 Grad und auch in den Nächten wird es nur wenig kühler. Erst zum Übergang auf den Dienstag kommender Woche etwas kälter mit einigen Schneeregenschauern.

Trend: Winterwetter wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, lediglich auf den höchsten Bergen kann sich mal hin und wieder ein Schneeschauer verirren und eine dünne Schneedecke von wenigen Zentimetern bringen. Auch hier sind allerdings Regen und Wind nicht weit, so dass die weiße Pracht schnell wieder verschwinden wird

