Regenwochenende im HSK: Bei diesen Tipps bleibt ihr trocken

"We rock Queen" rockt das Kolpinghaus in Brilon.

Hochsauerland. Das Wochenende wird nasskalt mit Schnee, Schneeregen und Regen im Hochsauerland. Wir haben ein paar Tipps für euch gesammelt – alles überdacht.

Musik, Film und Theater - an diesem Wochenende wird dem kultivierten Hochsauerländer viel Abwechslung geboten. Hier sind meine Freizeittipps für den HSK.

Mein Tipp für euch

Wie hieß nochmal einer der großartigsten Rock-Sänger aller Zeiten? Richtig - er hieß Freddy Mercury und hat mit seiner Band Queen die Stadion Rock- und Glamrock-Ära geprägt wie kaum jemand aus dem Genre. Für eingefleischte Fans gibt es an diesem Wochenende ein besonderes Fest für die Ohren: Mit der Tribute-Show WE ROCK QUEEN gibt es am Freitag die Chance, seine Lieblingssongs der Königin des Glamrock auferstehen zu lassen. In einem 3-stündigen Konzert im Kolpinghaus in Brilon werden unvergessene Welthits der britischen Band-Legende wieder auferweckt, authentisch und musikalisch-opulent.

Freitag, 10. März, 19 Uhr, im Bürgerzentrum Kolpinghaus, Derkerer Straße 10a, 59929 Brilon.

Im Rampenlicht

Lesen Sie auch:„Festival der Travestie“ in Brilon: Wir verlosen Karten

Lust auf einen Theaterklassiker, der köstlich unterhält und herrlich komisch provoziert? „Der Gott des Gemetzels“ steht im Theater Dortmund am Samstag auf dem Bühnenprogramm. Bei dem Konflikt, den zwei gut betuchten Ehepaare auf der Bühne irgendwie unkompliziert lösen müssen, handelt es sich schließlich quasi um einen Kavaliersdelikt: Die beiden 11-jährige Söhne haben sich böse geprügelt. Dieser Vorfall müsste sich doch in einem gepflegten Gespräch unter Erwachsenen vernünftig bereinigen lassen, sollte man meinen. Bis die Sache eskaliert...

Samstag, 11. März, 19:30 Uhr, Schauspielhaus Dortmund, Hiltropwall 15, 44137 Dortmund. T

Für die Kleinen

Bei der Frühjahr-Sommer Börse in der Schützenhalle in Meerhof kann am Samstag alles gefunden werden, was die kleinen Personen für die neue Frühlings- und Sommersaison brauchen: Von Kinderkleidung über Kinderfahrzeuge, Kinderwagen bis zu Spielsachen und noch mehr. Abgerundet werden kann die preisgünstige Second-hand-Kindershoppingtour mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee für strapazierte Elternnerven.

Samstag, 11. März von 14-16 Uhr, Schützenhalle Meerhof, Dalheimer Straße, 34431 Marsberg.

Lesen Sie auch: Wolf im Hochsauerland: Video zeigt Tier im Raum Medebach

Für kleines Geld

Wer am Freitag Nachmittag noch eine Beschäftigung sucht, bei der man nicht nass wird oder friert, wird in der Glasmanufaktur Willingen fündig. Um 14 Uhr kann man dort in einer Vorführung zuschauen, wie ein Glasmacher 1300° heißes Material in gläserne Kunstwerke verwandelt, während er Wissenswertes über die Geschichte der Glasproduktion erzählt. Mit Familienticket kostet der Eintritt nur drei Euro pro Person, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Freitag, 10. März, 14 Uhr, Original Willinger Glasmanufaktur, Zur Hoppecke 9, 34508 Willingen (Upland).

Im Theater Paderborn gibt es am Freitagabend eine besondere Vorstellung: Im Studio wird das Filmdrama „Kammernflimmern - Das Vorspiel“ gezeigt, eine deutsch-französische Filmproduktion aus dem Jahr 2019, die bei diversen Filmfestspielen ordentlich Preise abgeräumt hat. Ein Programmkino-Filmerlebnis, dass man sich nicht durch die Lappen gehen lassen sollte: Eine Geigenlehrerin entdeckt unter ihren Schülern ein Ausnahmetalent, dass sie um jeden Preis fördern will - und vergisst über ihren Ehrgeiz, wo ihre Prioritäten liegen müssen.

Freitag, 10. März, 19:30 Uhr, Theater Paderborn - Studio, Neuer Platz 6, 33098 Paderborn, Tickets ab 9 Euro

Das Sporthighlight der Woche

Der Reiterverein Hellefeld startet in die neue Reitsport-Saison. Der Klub veranstaltet sein Hallenreitturnier diesmal zweigeteilt. Los geht’s mit den Dressurreitern: am Samstag um 8.30 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon