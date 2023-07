Es hat zwar etwas gedauert, aber letztlich hat sich die Stadt Brilon ihrer Verantwortung gestellt. Dafür sollte man der Stadt Respekt zollen. Viele Leser werden sicherlich denken, durchschnittlich drei Euro am Tag, das ist doch nicht die Welt. Warum stellt sich denn der Redakteur so an? Aus meiner Sicht muss man das ganze auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten, denn was wäre passiert, wenn ich mich auf den Parkplatz gestellt hätte ohne die Gebühren zu bezahlen? Wenn ich Glück gehabt hätte nichts, mit etwas mehr Pech läge ein Zettel hinter meinem Scheibenwischer und die Stadtkasse wäre um 20 Euro reicher. So ist die Stadt doch ganz gut aus der Sache rausgekommen.

