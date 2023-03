Richard Steilmann gibt überraschend Olsberger Pfarrstelle ab

Olsberg/Paderborn. Richard Steilmann hört als Pfarrer in Bigge-Olsberg auf. Im Raum stehen Unregelmäßigkeiten bei der Vermögensverwaltung. Eine Überprüfung steht an

Richard Steilmann ist nicht länger leitender Pfarrer des Pastoralen Raumes Pastoralverbund Bigge-Olsberg. Das hat das Erzbistum Paderborn jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Darin heißt es weiter: „Diözesanadministrator Monsignore Dr. Michael Bredeck hat den von Richard Steilmann angebotenen Verzicht auf seine bisherige Pfarrstelle mit Ablauf des 21. März 2023 angenommen.“ Die vorübergehende Leitung des Pastoralen Raumes und der zugehörigen Pfarrgemeinden wurde Pfarrer Burkhard Sudbrock übertragen.

Klärung und Bewertung des Sachverhalts laufen

Als Grund für den angebotenen Amtsverzicht sind in der Mitteilung Unregelmäßigkeiten in der kirchengemeindlichen Vermögensverwaltung angeben. Mehr Details gibt das Erzbistum nicht heraus. Es heißt nur: „Nach ihrem Bekanntwerden beauftragte das Erzbistum Paderborn die Revision mit der Überprüfung der finanziellen Auffälligkeiten. Aktuell laufen die Klärung und Bewertung des Sachverhalts.“ Richard Steilmann habe zugesagt, sich an der Aufklärung und Aufarbeitung zu beteiligen. Mit den örtlichen Gremien würden die zuständigen Bereiche des Erzbischöflichen Generalvikariats in Kontakt stehen. „Weitergehende Informationen können seitens des Erzbistums Paderborn beim derzeitigen Verfahrensstand nicht gegeben werden.“ Auch der zuständige Kirchenvorstand kündigte an, zurzeit keine weitere Mitteilung geben zu können.

Haushalts- und Wirtschaftsführung

Die Revision im Erzbistum Paderborn ist unter anderem für die Prüfung der Einhaltung der für die Haushalts- und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze in den Einrichtungen der Erzdiözese zuständig.

