ÖPNV RLG startet im HSK mit 9-Euro-Ticket: Was Sie wissen müssen

Hochsauerlandkreis. Das 9-Euro-Ticket geht an den Start. Im Hochsauerland startet nun der Verkauf. Wie man jetzt ans Ticket kommt und was man davon hat.

Bundestag und Bundesrat haben dem 9-Euro-Ticket zugestimmt. „Darauf haben wir gewartet“, so André Pieperjohanns, Geschäftsführer der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, „jetzt können wir direkt am Montag, den 23. Mai, mit dem Vorverkauf des 9-EuroTickets starten.“

Lesen Sie auch:Älteste Deponie im Sauerland: Drei Rentner und massig Schutt

Das kommunale Verkehrsunternehmen hat sich in den vergangenen Wochen akribisch auf diesen Moment vorbereitet. „Das neue Ticket wurde in unser Vertriebshintergrundsystem und in die mobil info App integriert und steht jetzt dort zur Verfügung“, erläutert Pieperjohanns.

Interesse der Kunden ist groß

Das heißt, wer möchte, kann sich das ab 1. Juni bundesweit gültige Ticket für den Nahverkehr bereits ab dem 23. Mai kaufen. Das 9-Euro-Ticket z.B. über die mobil info App er-werben. Das Ticket kann aber auch im Bus gekauft werden – mit Bargeld oder EC-Karte.

Lesen Sie auch:Sauerländer dreht Doku über Thrash-Metal-Premiere in Essen

„Das Interesse der Kunden ist groß“, weiß André Pieperjohanns und rechnet damit, dass sich bereits viele Fahrgäste im Vorverkauf ihr Ticket besorgen werden. Abo-Kunden müssen sich um nichts kümmern. Die RLG hat alle Dauerkunden angeschrieben. Ihr Ticketpreis wird für die Monate Juni, Juli und August auf 9 Euro reduziert, sie benötigen kein zusätzliches Ticket. Pieperjohanns: „Das 9-Euro-Ticket ist für alle Verkehrsunternehmen gleichzeitig Herausforderung und Chance.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon